Nå må vi gi Ukraina alt vi kan

Torsdag møtte Aftenposten Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han er verdens viktigste leder akkurat nå. Zelenskyjs resolutte lederskap i kampen mot nabofolkets terror og grusomheter har sikret ham en plass i historiebøkene.

I intervjuet takker presidenten Norge.

– Takk for at dere ikke har sviktet oss.

Norge har bidratt med penger, ammunisjon, medisinsk behandling, og ikke minst viktige våpenleveranser. Norske stridsvogner, kanoner og raketter er med på å stanse den barbariske russiske krigsmaskinen. Nylig kom 100 ukrainske soldater til Norge for opplæring.

Krevende

I intervjuet med Aftenposten snakker Zelenskyj om den krevende tiden som vil komme. Den russiske vinteroffensiven endte med et blodbad i Bakhmut, som har tappet terrorstaten for krefter. Nå venter alle på den ukrainske våroffensiven, en offensiv som kanskje allerede er i gang.

Den vil bli krevende og vond. Det er mer krevende å angripe enn å forsvare. Russerne har hatt godt tid til å grave seg ned.

Svikter vi Ukraina svikter vi de verdiene vår nasjon og vårt samfunn bygger på —

– Det blir ikke lett, sier Zelenskyj til Aftenposten.

Enorme behov

Avisen siterer Ukrainas viseutenriksminister, Andrij Melnyk på at landet så langt har fått at hjelp til en verdi av nærmere 584 milliarder kroner. Melnyk mener landet trenger ti ganger så mye dersom de skal slå Russland i løpet av et år.

Det kan være et litt overdrevet tall, men Melnyk har garantert rett i et behovene er enorme, og av en annen størrelsesorden enn det som er gitt så langt.

Det er nå slaget står. Russland fikk ikke den raske seieren de ønsket, men ser ut til å slå seg til ro med en seig utholdenhetskrig. Kanskje får USA en ny president, som støtter Russland? Kanskje Vesten går tom for våpen, og trøtt på en krig de ikke er direkte part av.

Derfor er det viktig at våpenhjelpen trappes opp nå. Det vil bli vanskelig. Våpenlagre ble kuttet under den lange freden etter murens fall. Kapasiteten til å produsere våpen ble også kuttet. Til nå har Norge nøyd seg med å stort sett å sende materiell vi ikke lenger trenger.

Gi alt vi kan

For å sikre vestens fred og uavhengighet må vi over i en ny fase. Krigen i Ukraina vil kreve en stor industriell innsats for raskt å fylle Ukrainas behov.

Det er bra at Norge har gitt en så tydelig støtte til Ukraina. Det siste året har alle vi som ikke opplevde krigen lært mye om verdien av frihet, demokrati og uavhengighet, og at dette er goder som har en høy pris.

Så langt har vi gitt Ukraina det vi greier oss uten. Nå må vi gi alt vi kan. Da må viktige behov i Norge vike. Svikter vi Ukraina i denne kritiske fasen svikter vi de verdiene vår nasjon og vårt samfunn bygger på.

