Slik lød pressemeldingen som ble sendt fra Fox News denne uka: «Fox News Media og Tucker Carlson er enige om å gå hver til sitt. Vi takker ham for hans bidrag til selskapet som programleder og før det som bidragsyter.» Dette skriver nettavisen Journalisten, som også melder at ifølge kilder i Fox hadde han en årslønn på rundt 200 millioner kroner da han sluttet.

I ettertid har det gått en rekke spekulasjoner om hans avgang.

Ifølge Los Angeles Times var det Fox-eier Rupert Murdoch selv som sparket Carson, etter anklager om at Carlson skal ha trakassert og kommet med antisemittiske kommentarer.

Støttet Trumps påstander om valgfusk

Carsons avgang kom dessuten få dager etter at Fox inngikk et forlik med Dominion Voting Systems, som hadde saksøkt dem for ærekrenkelser. Forliket innebærer at Fox må ut med drøyt 8,3 milliarder kroner. Fox News har nå også fått et annet milliardsøksmål mot seg fra valg-firmaet Smartmatic.

Flere av uttalelsene om valgfusk kom nettopp fra TV-profilen og programlederen Tucker Carson. Carsons uttalelser skaffet ham mange tilhengere blant konspirasjonsteoretikere langt ute på høyresiden, både i USA og internasjonalt.

Ble hyllet på russisk statskanal

Etter at Carson mistet jobben, ble han hyllet på den russiske statskanalen. Der ble det blant annet sagt at han var en av de få journalistene i USA som talte sant. Dette skjer altså samtidig som Fox News må betale store erstatninger på grunn av sine spredning av usannheter.

Det er heller ikke første gangen Carson er blitt hyllet på russisk TV. Det skjedde blant annet da han anklaget den amerikanske kongressen for å ha hyllet Zelenskyj. Carson omtalte det som at kongressen «kryper for en ukrainsk strippeklubbsjef». Tirsdag meldte Dagbladet at Carson er tilbudt jobb i det russiske propagandaapparatet.

Onsdag kom etteretningsrapporten som viser at Russland har lagt planer om å spre desinformasjon med mål om å destabilisere flere av land i vest. Både Carsons rolle og Russlands propaganda viser hvordan demokratiske land, institusjoner og medier hele tiden må være på vakt for usannheter og falske nyheter.

De aller mest optimistiske blant oss vil tro at Carsons avgang viser at Fox News endelig begynner å forstå alvoret. Realistene blant oss holder ikke pusten. Tuckers avgang og forliket med Dominion framstår som to fikenblad som skal dekke et berg av usannheter.