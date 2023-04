Vårt Land: «Putins regime må frykte ubetydelige opposisjonelle»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Historien til Olesya Krivtsova (20) fra Russland er spektakulær på flere måter.

I fjor repostet hun et innlegg på sin privat instagramkonto om hvordan folk i Ukraina frydet seg over sabotasjen mot broen som forbinder Russland med den annekterte Krim-halvøyen. Hun delte dessuten et innlegg fra en venn som beskrev hvordan universitetet tvang studentene til å være med på støttedemonstrasjoner for folkeavstemningen som ble holdt i de okkuperte områdene i Ukraina. I tillegg la hun ut instruksjoner for hvordan soldater kan overgi seg, og bilder av døde mennesker i krigen. Disse postene ble delt i en chat med medstudentene hennes.

Dette resulterte i at en medstudent tystet på henne. Hun ble arrestert og stilt for retten.

Greide å flykte

I Russland venter trolig 10 år i fengsel henne. Men Krivtsova greide å rømme på spektakulært vis. Hun har røpt lite om hvordan hun flyktet fra universitetsbyen Arkhangelsk i Russland til EU- og Nato-medlemmet Litauen. Dette er en 24 timers kjøretur.

En video som ble postet etter at hun var kommet i trygghet utenfor Russland, viser hva hun gjorde da hun hadde kommet seg over grensen: Hun klippet av seg den elektroniske fotlenken og viste fram tatoveringen på leggen av Putin som en edderkopp med teksten «Storebror ser deg». Deretter viste hun fram en hjemmelaget plakat med ett ord: «Freedom!»

Uredd ungdom er farlig for Putin

Det interessante spørsmålet er hvorfor Putins regime valgte å bruke tid på å forfølge og fengsle en pur ung student. I vestlige land er ungdom i opposisjon mot sittende regjeringer hverdagskost. Spørsmålet er viktig fordi det rører ved kjernen i Putin-regimets frykt.

Putin er heller ikke alene: Verdens autoritære regimer velger ofte å bruke makt og vold mot opposisjonelle. Ikke fordi disse er mektige i seg selv. En student fra Arkhangelsk har få faktiske maktmidler. Men Putin var selv KGB-offiser i østtyske Dresden da muren falt i 1988. Han var øyenvitne til en kommunistisk stats sammenbrudd.

Dersom Putins regime lar en uredd student slippe unna diktaturets straff, kan flere følge i hennes fotspor. Dersom de uredde blir mange nok, kan de over tid velte regimet. Det har Putin erfart. Derfor frykter Putin en 19-20-år gammel student, på samme måte som alle diktaturer frykter de uredde.

Som alle andre diktatorer vet også Putin at trusler, vold og fengslinger er eneste måten å overleve for regimer som tar fra mennesker friheten.

