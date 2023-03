Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag morgen presenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) endringer i forslaget til lakseskatt. Skatten ble først presentert i september i fjor, men etter vedvarende kritikk kom regjeringen nå med forslag til endringer. Den viktigste endringen er at lakseskatten reduseres fra 40 prosent til 35 prosent, samtidig som mer av pengene skal gå tilbake til kystkommunene.

Støre og regjeringen varslet samtidig at de ønsket et bredt forlik på Stortinget om skatten. Rødts reaksjon var å advare mot et slikt bredt forlik fordi «regjeringen må bruke det historisk store venstreflertallet på Stortinget og ikke la seg presse av høyresiden og lakselobbyen til en hullete lakseskatt i et bredt forlik».

Bredt forlik er mer forutsigbart

Den holdningen er ikke særlig bærekraftig for store reformer i norsk politikk. Hvis reformen skal bli stående over tid, må beslutningene være preget av større konsensus enn Rødt her legger opp til.

Dersom Rødt og Høyre markerer seg som motstandere av brede forlik om viktige politiske spørsmål, viser de at politisk posisjonering og strategisk spill er viktigere enn å få på plass gode løsninger for norsk politikk over tid. — Vårt Land

I Høyre har holdningen vært at lakseindustrien må betale mer skatt, men at regjeringens modell er feil. Nå som denne modellen er justert etter innspill og kritikk fra næringen, er Høyre fortsatt mot. Høyre går også så langt som å si at regjeringens justerte forslag ikke gir grunnlag for et bredt forlik i Stortinget.

Høyre kritiserer også regjeringen for uryddig prosess og manglende forutsigbarhet. Da er det veldig spesielt at partiet ikke ønsker å bidra til mer ryddighet og mer forutsigbarhet ved å stille til et bredt forlik i Stortinget.

Posisjonering og spill må vike

Der Høyre mener regjeringens forslag bidrar til økt politisk risiko mot investeringer i Norge, er brede forlik på tvers i Stortinget noe av det som tradisjonelt har bidratt til å redusere politisk risiko ved å investere i Norge. Der har også parti som Høyre og Rødt et ansvar om å bidra.

Dersom Rødt og Høyre markerer seg som motstandere av brede forlik om viktige politiske spørsmål, viser de at politisk posisjonering og strategisk spill er viktigere enn å få på plass gode løsninger for norsk politikk over tid.