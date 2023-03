Vårt Land mener: «Regjeringen brukte for lang tid på å hjelpe Ukraina. Det bør være en vekker»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har enstemmig gått inn for å kritisere regjeringens lange saksbehandlingstid i Ukraina-krigens første fase. Komiteen har undersøkt hvordan regjeringen har håndtert bistandsanmodninger fra Ukraina. Der ble det avdekket store svakheter, manglende koordinering og det komiteens leder omtaler som brudd på opplysningsplikten overfor Stortinget.

Stanset henting av soldater

Kritikken rammer justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) spesielt hardt. For eksempel avdekket VG i fjor høst at regjeringen stoppet å hente ukrainske soldater i to og en halv måned, på grunn av uenighet om de sårede soldatene skulle betale egenandel i primærhelsetjenesten. Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tok selvkritikk, og endret rutinene. Hentingen av de sårede soldatene ble også stanset fordi regjeringen ønsket å utrede om Norge kunne hente soldater i krig.

Kritikken fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen er alvorlig. Høyre og Venstre bruker sterke ord om justisminister Mehls håndtering. Regjeringen bør følge med på justisministerens tillit i Stortinget fremover. — Vårt Land

En annen sak var hvor lang tid Norge brukte på å svare på Ukrainas forespørsel om bromateriell i mai 2022. Det tok tre måneder før regjeringen foretok undersøkelser om vi hadde bromateriellet tilgjengelig. 223 dager tok det før broene ble sendt.

For et land i krig er det altfor lang tid. Det bryter også med bildet av at Norge var et av landene som stilte opp umiddelbart for ukrainerne. Det norske byråkratiet var ikke rigget for å hjelpe et land i krise.

Lang ventetid for krigsherjede ukrainere

Kritikken fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen er alvorlig for regjeringen. Høyre og Venstre bruker sterke ord om spesielt justisminister Mehls håndtering. Regjeringen bør følge med på justisministerens tillit i Stortinget fremover.

Det positive med undersøkelsene fra både medier og Stortinget, er at det har skjedd endringer av både koordinering, prioritering og politisk gjennomføringskraft i tiden etterpå. På mange områder har også regjeringens håndtering av krigen i Ukraina fungert godt.

Konklusjonene og undersøkelsene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bør være en vekker for hvordan byråkratiet, regjeringen og statsapparatet reagerer i lignende situasjoner i fremtiden.