Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sent torsdag kveld ble det klart at samarbeidet mellom Sophie Elise Isachsen og NRK er over. Sammen med kompanjong Fetisha Williams har Isachsen hatt en podkast på NRKs flater i fem måneder. Samarbeidet har lenge blitt kritisert. Men da influenseren publiserte et bilde av seg selv sammen med en venninne med det som ser ut som en liten pose hvitt pulver, tok kritikken av. NRK mottok over 4.000 klager, noe som er et eksepsjonelt høyt tall.

[ Nei, Sophie Elise er ikke et forbilde ]

Nå ut til unge

Det som kan framstå som romantisering av narkotika er selvsagt langt over grensen for hva en NRK-profil kan gjøre ubemerket. Samtidig utgjør antakelig ikke det omstridte bildet hele provokasjonen. For veldig mange har lenge vært opprørt over at NRK ser det som sin oppgave å publisere en podkast så til de grader fylt av grovt og fordummende snakk, og med det fremme Williams og Isachsen i offentligheten. Som mange har påpekt, har de to negativ påvirkning på oss alle, med sitt kommersielle fokus på utseende, kropp og selvdyrking.

Hvis det skal være noe poeng for NRK å nå fram, må de jo også nå fram med noe — Vårt Land

Grunnen til at NRK har valgt å bruke disse kvinnene på sine flater, er at de ønsker å nå unge mennesker. At allmennkringkasteren ønsker det, er bra. Det er også bra at de har valgt å tenke nytt om hvordan de skal få det til. Men her har de like fullt trådt feil. Hvis det skal være noe poeng å nå fram, må man jo også nå fram med noe. Bredde har lite verdi i seg selv. Det er først når NRK får sagt noe vesentlig til ungdommen at det er et poeng å tale til ungdommen. Kommersielt fjas er lett tilgjengelig overalt, og ikke et hull samfunnet trenger at NRK fyller.

At samarbeidet ble avsluttet på den måten det ble – det var Isachsen som sa takk for seg – tjener heller ikke NRK til ære. De hadde en gyllen sjanse til å sette ned foten, men lot være. I stedet stilte de de kravene til Isachsen de burde ha stilt fra begynnelsen av, og det viste seg å umuliggjøre videre samarbeid. Hadde de satt de samme grensene fra første stund, ville de unngått samarbeidet og med det hele denne pinlige affæren.

NRKs rolle

Hvilken rolle skal NRK spille i dagens mediesamfunn? Det er verken ønskelig eller nødvendig at NRK skal nå alle grupper med alt. Snarere må de tenke mer på hva de kommersielle aktørene faktisk ikke tar seg av. Det er derfor NRK får bevilgninger over statsbudsjettet.

At NRK ikke er like avhengig av antall klikk som andre aktører, gir dem en unik mulighet til å si noe viktig. Kanskje taler de da til døve unge ører, men små gryter vil også modne og åpne seg mot en større virkelighet.