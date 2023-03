Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mandag denne uken skrev Vårt Land om Sandnes kirkelige fellesråd som har nektet Vårt Land innsyn i en søkerliste etter ny kirkemusiker. Fellesrådet begrunner avslaget med at de ikke er forpliktet til å følge offentleglova.

«Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre», skriver Lovdata på sine nettsider.

Loven er et av den frie og uavhengige pressens viktigste verktøy, men den er også av avgjørende betydning for den store offentligheten her til lands. Den representerer en transparens og åpenhet som vi ønsker at vårt demokratiske samfunn skal bære preg av.

Da Den norske kirke ble skilt fra staten, besluttet Kirkemøtet å fortsette å følge loven, selv om de strengt tatt kunne latt være. Det var en svært viktig avgjørelse som sendte et tydelig signal om hva slags trossamfunn og sivilsamfunnsorganisasjon kirken ønsker å være.

Offentlighet gjør at den gjengse kirkegjenger kan ha en kvalifisert oppfatning om både valg og prosesser som pågår i kirken. Derfor er det så viktig at kirken følger den lovfestede offentligheten.

Det er urovekkende dersom kirkeansatte ikke tenker på kirken som offentlig

Urovekkende

Når Sandnes kirkelige fellesråd setter til side denne loven, er de overbevist om at de har jussen på sin side. KA har selv endret sine nettsider, og melder ikke lenger at kirken følger offentleglova. Personalsjef Gunnvor Gjedrem forklarer til Vårt Land at fellesrådet har en forståelse med KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter om at «offentleglova ikke gjelder for DNK som lov».

– Vi er ikke underlagt offentleglova som lov, fordi vi ikke er offentlig. Det er det viktigste prinsippet her, sier Gjedrem.

Uttalelsen skurrer, ikke minst fordi den ikke gir gjenklang mot det Kirkemøtet har bestemt. Men også fordi det er urovekkende dersom kirkeansatte ikke tenker på kirken som offentlig. Selve definisjonen av å være offentlig handler om å være noe «som alle har adgang til, åpen, allmenn og noe som angår alle».

Uheldig praksis

Offentlighet bør være et grunnleggende prinsipp for en folkekirke.

Den norske kirke er allerede gode på mye når det kommer til åpenhet og transparens. Kirkemøter og kirkerådsmøter er stort sett åpent for alle og alt som skjer i plenum strømmes. Men det er ikke nok at kirken sentralt gjør en innsats for transparensen, hvis kirken rundt omkring i landet kan se bort ifra den.

En slik ulik praksis er uheldig for kirken som helhet. Det bør både kirken selv og KA nå rydde opp i.

