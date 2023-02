Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har snudd i synet på aksjeselskapskravet til kirkeide barnehager. Det skjer etter at Brenna 1. januar i år innførte et lovkrav som tilsa at alle barnehager blir selvstendige rettssubjekt og må opprette egne aksjeselskap.

Som Vårt Land skrev om i desember, uroet dette lovkravet blant annet barnehager eid av menigheter i Den norske kirke. Ifølge loven kan ikke et sokn garantere for andre rettssubjekt, herunder en barnehage.

Det kunne virke som kunnskapsministeren ikke hadde innsett rekkevidden av hva loven innebar, og kort tid etter innrømmet hun overfor Vårt Land at overgangen til egne rettssubjekter blir vanskelig for barnehager eid av sokn i Den norske kirke.

Derfor ønsker Brenna nå å endre loven slik at barnehager som eies av sokn i Den norske kirke skal få unntak fra innstrammingen. Det er vel og bra, og det er betryggende å se at statsråden tar selvkritikk og snur.

Men problemet er ikke nødvendigvis løst med det. Som det kommer frem i dagens Vårt Land, finnes det også ideelle barnehager der ute. Selv om de ikke er eid av Den norske kirke, har likevel flere av dem også tilknytning til kirka. Slik som Diakonhjemmets barnehager, som omtales i dagens avis.

Forslaget, slik det fremstår nå med den nyeste revisjonen, er problematisk for flere viktige barnehageaktører — Vårt Land

Kommersielle og ideelle

Ingunn Moser ved Diakonhjemmet mener Brenna må inkludere alle de ideelle barnehagene når Kunnskapsdepartementet sender lovendringen på høring om kort tid.

Moser, som også er styreleder i bransjeorganisasjonen Virke Ideell, peker på en viktig dimensjon i debatten: De ideelle aktørene driver ikke barnehager for å ta ut mest mulig utbytte. Det er forskjell på ideelle og rent kommersielle aktører. Disse ideelle aktørene må bruke penger på administrasjon og drift. Utgiftene et slikt krav Brenna foreslår vil påføre dem, vil gjøre det svært vanskelig for dem å kunne drive barnehage i det hele tatt.

Forskjellsbehandlingen mellom barnehager eid av Den norske kirke og andre ideelle barnehager fremstår også ganske urimelig i et livssynsåpent samfunn der vi ikke lenger har noe statskirke.

Brennas intensjon om å ramme de kommersielle konsernene som tar ut store summer i utbytte for å drive barnehage er berettiget og god. Men når middelet for å ramme de rent kommersielle aktørene, gjør at de ideelle rammes i samme slengen, fremstår ikke målet lenger like hellig.

Forslaget, slik det fremstår nå med den nyeste revisjonen, er problematisk for flere viktige barnehageaktører. Det bør kunnskapsministeren rydde opp i ved første anledning.

