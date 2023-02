Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken vedtok den israelske nasjonalforsamlingen at den med simpelt flertall kan velge å overprøve kjennelser i Høyesterett. Dermed er vernet om mindretallet og menneskerettighetene svekket. Neste skritt blir å gjeninsette Ariyeh Deri som statsråd etter at Høyesterett erklærte ham uskikket til embetet. Dernest vil man bringe utnevnelse av dommere under politisk kontroll.

Titusener av israelere har de siste ukene protestert mot denne politikken, som de mener gjør Israel til et mer autoritært samfunn der det politiske flertallet får ukontrollert makt. Konflikten går dypt i det israelske samfunnet, der både etniske, religiøse og kulturelle skillelinjer spiller inn. Mange har advart den nye regjeringen mot dette, uten å bli hørt.

Terror og motangrep

Denne uken ble også Bezalel Smotrich fra et aktivistparti for bosetterne gitt fullmakt til å bestemme over israelsk politikk på Vestbredden. Til nå har det vært den israelske hæren som har hatt kontrollen, men nå blir mye av ansvaret overlatt til Smotrich. Det er ventet at han vil sette opp tempoet i kolonisering av palestinsk land og gjøre en palestinsk stat umulig.

Dette vil øke konfliktnivået på Vestbredden, som det siste året er blitt kraftig eskalert. Stadig flere palestinske terrorangrep mot israelere har blitt fulgt av kraftige israelske motangrep. Denne uken gikk israelske styrker massivt inn i sentrum av Nablus tidlig på dagen da det var fullt av sivile der. Mer enn ti palestinere ble drept og et hundretall såret. En lignende aksjon i Jenin tidligere i måneden var like dødelig.

Ny kurs trengs

Israel har lenge drevet med kollektiv avstraffelse som en avskrekking mot terrorisme ved at slektningene får hjemmene raser. Nå vil den nye regjeringen også ta fra slektninger til terrorister deres oppholdstillatelse. Å straffe uskyldige tredjepersoner er ikke akseptabelt, og det er høyst tvilsomt om det har noen avskrekkende effekt. Snarere skaper det ytterligere motstand.

Vi støtter Israel som et demokratisk land i Midtøsten og som en trygg plass for jøder. Derfor synes vi den kursen den nye regjeringen har slått inn på er ytterst beklagelig. Vi håper at andre krefter i Israel vil være i stand til å få landet inn på en annen kurs.