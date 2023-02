Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For å begynne med det positive med Vladimir Putins tale til den russiske nasjonen tirsdag: Det kom heldigvis få store nyheter. Tvert imot var Putin lite konkret, gjentakende og sterkt preget av sin egen propaganda.

Den eneste nyheten som kom handlet om at Russland setter nedrustningsavtalen Ny Start på pause. Det er en av de siste internasjonale avtalene russerne kan bruke til å legge press på amerikansk utenrikspolitikk. Dessuten passer det inn i Putins strategi om å spre frykt om bruk av atomvåpen – i tråd med truslene han har kommet med hele veien under krigføringen i Ukraina.

Løgner på rekke og rad

I resten av talen kom løgnene på rekke og rad. En av de groveste løgnene i tirsdagens tale var påstanden om at det ikke var Russland som hadde begynt krigen, men Nato. Han gjentok også påstanden om at Vestens egentlige ønske er å ødelegge Russland. Derfor påstår Putin at vestlige land bevæpner Ukraina for å utgjøre en eksistensiell trussel mot Russland.

Likevel kan ikke vestlige land gi etter for Putins trusler, løgner og uakseptable press. Kinas manøvrering til å støtte Russland mer åpent i Ukraina-krigen gjør det enda viktigere. De autoritære regimene finner sammen i en kamp de ikke kan og ikke bør vinne.

Dessuten fortsatte Putin i tirsdagens tale propagandaen om vestlig dobbeltmoral og moralsk forfall. Som NUPI-forsker Julie Wilhelmsen sier til NTB ser det ut til at de prominente russerne som var tilhørere i salen ser ut til å være «fryktelig lei av å høre denne fortellingen, samtidig deler nok mange av dem deler av den forståelsen som Putin maner fram». Hun legger også til at «selv om denne måten å fortelle historien på er helt absurd for oss, er det jo ikke slik i Putins Russland».

Det må vi ikke glemme.

Avsløringer om Belarus

Tirsdag publiserte også flere vestlige medier – blant annet svenske Expressen – et lekket strategidokument fra Kreml som viser hvordan russiske myndigheter i hemmelighet har planlagt å innlemme Belarus i Russland innen 2030. Avisene skrev også om hvordan lignende planer skal finnes for Estland, Latvia, Litauen, Moldova og Ukraina. Kreml har ennå ikke kommentert de angivelige avsløringene.

Det viser med all tydelighet hvordan kampen for at Ukraina skal presse Russland ut av landet, er en kamp for internasjonal rettsorden, demokrati og rettsstat.