Det har stormet rundt den NRK-tilknyttede influenseren Sophie Elise alias Sofie Steen Isachsen. Hun er tilknyttet NRK gjennom NRK-podcasten «Sophie og Fetisha».

Sophie Elise la ut et bilde i sosiale medier av seg selv og influenser Nora Haukland. Haukland holder en liten pose med hvitt pulver i hånda. Det er ikke kjent hva posen inneholdt. Bildet ble avpublisert etter kort tide, men fortsatte å versere i sosiale medier.

Vårt Land pleier vanligvis ikke gjengi banneord, men siterer teksten til bilde fordi det gir sammenheng for å forstå budskapet. Sophie Elise skrev: «Livet blir omtrent en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.» Dette har skapt sterke reaksjoner og har skapt en historisk klagestorm til NRK.

Medie-oppmerksomhet

Det er heller ikke første gangen de Sophie Elise og Nora Haukland har skapt overskrifter for brudd, eller det som kan være brudd på lover og regler. VG omtalte i november la de to ut bilder av seg selv på sosiale medier, der de røyket og drakk vin på et kommunalt badeland i Luster. Teksten under lød slik: «I går var vi i det diggeste badelandet fra kl. 09:00 til 02:00!!! Vi bada nakne, drakk vin og nøt livet. Tidenes jentekveld med verdens fineste jenter» sto det på en av Instagram-historiene til Isachsen.

I samme saken i VG gikk ordfører Ivar Kvalen ut og avviste at han kjente til at vennegjengen til Sophie Elise og Nora Haukland var invitert til det lokale badetlandet. «Men jeg synes jo det er uheldig at man bryter en kommunal forskrift om skjenking i et kommunalt bygg», sier Kvalen til VG.

Kongehusets og NRKs omdømme

Kongehuset har selvsagt ikke ansvar for adferden til kjæresten til en som formelt ikke er medlem av kongehuset. Men av hensyn til kongehusets omdømme bør det klargjøre sitt syn på ulovlige rusmidler.

NRK på sin side har åpenbart et ansvar for en person de har på sin lønningsliste. NRK bør tydeliggjøre at det ikke er akseptabelt at personer som er viktige profiler i rikskringkastingen poserer offentlig med noe som framstår som ulovlige rusmidler.

Hverken NRK eller Kongehuset bør sitte stille i båten.

