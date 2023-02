Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen skal evaluere den geografiske inndelinga av statsforvalterne. Finnmark politidistrikt har sendt sitt høringsbrev, skriver NRK. Der går politimester Ellen Katrine Hætta inn for at dagens statsforvalterembete for Troms og Finnmark deles opp: «Jeg ønsker at vi skal ha et kraftig, solid og heftig sivilt fotavtrykk i Finnmark. Det får vi kun ved å splitte statsforvalteren, sier Hætta.

Hun mener vi nå må ta innover oss at Finnmark er i en strategisk særstilling som kan sammenliknes med Svalbard, om ikke viktigere.

Finnmarks sentrale plassering

Hovedpoenget til Hætta bør alle få med seg: Finnmark er svært sentralt plassert og er strategisk viktig for både Norge og Nato. Men denne delen av Norge oppleves også viktig for Russland. Det er her vi har vår eneste grense til vår gigantiske nabo i øst. Hætta legger vekt på at Finnmark ligger utsatt til. Derfor mener politimesteren at alle samfunnsforhold i Finnmark må settes opp mot den sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands invasjon i Ukraina: «I Norge har vi kanskje ikke tradisjon for å tenke på Finnmarks strategiske betydning, men det bør vi lære oss nå.», sier hun til NRK.

Hun viser Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som i januar understreket at det er farlig å undervurdere Russland og deres strategiske og politiske ambisjoner.

Til avisen The Barents Observer sa Hætta dessuten i januar at hun ønsker politihelikopteret tilbake til Finnmark. Også dette handler om å styrke den sivile beredskapen i Finnmark.

Vår felles sikkerhet

Hætta har kommet med en rekke viktige analyser om både Russland, hybrid krigføring og Norges strategiske utfordring, som det er vel verdt å lytte til. Både hun og andre forskere har blant annet uttalt at det kan sendes nye flyktningstrømmer over grensa vår for å teste Norge.

Når vi ser på Russlands strategiske grep, annektering av Krym og til slutt krigføring i Ukraina er det ingen grunn til å være naiv i møte med vårt nabo i øst. E-tjenesten sa også i sin ferske trusselvurdering at det er god grunn til å bekymre seg for Russland også fremover. Derfor er det på tide at Norge i langt større grad vurderer Finnmark som svært viktig strategisk område for Norge i tiden som kommer. Det bør både resultere i solid sivil og militær tilstedeværelse fra norsk side.

Hætta har rett i at vi ikke er vant til å tenke på Finnmark på denne måten. Men vi må begynne å ta innover oss at vår evne og vilje til solid tilstedeværelse i Finnmark handler om vår felles sikkerhet. Ikke bare for Norge, men også for Nato-fellesskapet, som vi er en del av.

