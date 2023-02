Et historisk ledervalg

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag ble det kjent at Gunnar Bråthen er ny generalsekretær i Misjonssambandet. Med det blir prosten i Den norske kirke øverste leder i det som regnes som en av Europas største misjonsorganisasjoner.

Bråthen ble valgt inn i Misjonssambandets øverste valgte organ, også kalt hovedstyret, i fjor høst. Da hadde han også gått inn som fungerende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme for sykemeldte biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Kombinasjonen er ganske unik i kirkesammenheng, selv om den for Bråthen ikke er ny. Han har han levd med en fot i begge leirer hele livet.

Tradisjonen for samarbeid mellom bedehus og kirke strekker seg langt tilbake i tid, men relasjonen fikk seg en alvorlig knekk da Kirkemøtet i 2016 vedtok at likekjønnede også skal få gifte seg i kirka.

Bråthen har sagt til Vårt Land at han selv ikke opplever at han står i noe teologisk spagat. Han betegner seg selv som «teologisk konservativ», men var i september 2022 tilbakeholden med å si hvor han står i stridsspørsmålene til Vårt Land. Han understrekte likevel at han forholder seg til lojal til Den norske kirkes vedtak. Akkurat den uttalelsen kan det være Bråthen må forberede seg på å bli utfordret på av grasrota.

Modig og spennende

Samtidig er det liten tvil om at Bråthen står støtt hos store deler av grasrota i Misjonssambandet, ikke minst nord i landet, der han har holdt til i flere tiår. Kombinasjonen av hans lavkirkelige engasjement og kirkeledererfaring fra Den norske kirke er ganske unik i denne sammenheng.

Det er på ingen må første gang at en cand.theol blir generalsekretær i Misjonssambandet. Men det er nok like fullt historisk at Misjonssambandet henter generalsekretæren sin direkte fra en lederstilling i Den norske kirke. Det er både et modig og spennende valg av organisasjonen.

Sannsynligvis er det også ganske klokt. Selv om Bråthen har jobbet i Misjonssambandet i tolv år, blant annet som rektor på Fjellheim Bibelskole, har han de siste 20 årene vært ansatt i Den norske kirke. Han har med andre ord fulgt uroen i organisasjonen de seneste årene først og fremst fra utsiden, samtidig som han har hatt et frivillig engasjement i og hjerte for organisasjonen.

Behov for klargjøring

Det kan bli en stor fordel når han i juni tar over roret og skal sørge for at turbulensen som har preget Misjonssambandet i nyere tid legger seg, slik at organisasjonen kan konsentrere seg om den viktige evangeliserings- og bistandsjobben de har som mål å gjøre.

Så gjenstår det å se hvordan Bråthen vil bruke erfaringen, engasjementet og utgangspunktet sitt til å ivareta organisasjonens rundt 50.000 medlemmer.

