Lihkku beivviin!

Maŋemus áiggiid leat mii oaidnán ahte rámisvuohta sámi kultuvrra ja identitehta dáfus dađistaga lassána. Olu nuorra sámit čalmmustahttet stuoraservodahkii iežaset kultuvrra ja historjjá. Sii dahket dan sihke rámisvuođain ja deaŧalaš iešluohttámušain. Muhtin muitalusat leat illudahttit. Muhto dađibahábut muitalit sii maiddái morraša ja manahemiid birra. Lea deaŧalaš ahte mii beassat oaidnit ja gullat buot dáid. Danne berrejit buohkat geahččat filmma «Ellos eatnu» - «La elva leve», mii dál čájehuvvo kinoin miehta riikka. Dat leat sihke Áltta-Guovdageaineanu dulvadeami birra 80-logus ja sámi morráneami birra, man olis oallugat váldigohte iežaset sámi identitehta ja kultuvrra ruovttoluotta.

Deaŧalaš kommišuvdna

Fargga almmuhuvvo dan deaŧalaš Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna raporta.

Kommišuvdna lea suokkardan dáruiduhttinpolitihka ja rihkkumiid mat leat dahkkojuvvon sámiid, kvenaid ja norggasuopmelaččaid vuostá. Mii sávvat ahte kommišuvnna bargu boktá eambbo ipmárdusa dasa man olu gillámuša dáruiduhttin lea dagahan earret eará sámiid guovdu.

Seammás lea duskkástuhtti ahte ain leat máŋga čoavddekeahtes gičču Norgga stuoraservodaga ja sámiid gaskka. Boazodoallu lea sámi kultuvrra čielgeriggi. Máŋga dáin giččuin leat boazodoalu vuoigatvuođaid hárrái guohtuneatnamiin. Okta dákkár ášši lea bieggamillorusttega huksema áigumuš Vilgesráššas ja Vuonjalráššas, davábealde Rásttigáissá ja nuorttabealde Stuorrajoga; Davvisiidda ja Deanu ja Porsáŋggu gielddaid rádjeguovlluin, guhkkin eret gielddaid guovddážiin. Dát guovllut leat deaŧalaš sámi kulturduovdagat, gos leat Deanuleagi ja Lágesduoddara boazodoaluid guohtunmeahcit, johtingeainnut ja johtolagat. Nubbi ovdamearka lea bieggamillorusttet Fovsenis. Alimusriekti celkkii iežas duomus ahte Storheia (Jorpetjahke) ja Roan guovllu bieggamilluid huksen rihkku álgoálbmot­vuoigatvuođaid. Duopmu deattuhii ahte boazodoallu gullá suodjaluvvon kulturdoaimmaide. Bieggamilluid huksen billistii sámiid vejolašvuođa doaimmahit boazodoalu dáin guovlluin. Muhto rusttet ii leat vel ge gaikojuvvon.

Goappaš dáin áššiin berrejit Norgga politihkkárat ja stuoraservodat doahttalit ahte dat rihkkot sámiid vuoigatvuođaid, ja ahte sii fertejit njulget daguideaset. Dat liikká ii buhtteše buot daid rihkkumiid mat leat čađahuvvon sámiid vuostá máŋggaid buolvvaid áigge. Muhto dat livččii mearkan dasa movt stuoraservodat áigu boahtteáiggis meannudit sámiid guovdu.

Guovvamánu 6. beaivi lea deaŧalaš beaivi buot ássiide Norggas. Ja dat lea beaivi man olles riikka ferte ávvudit.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!





Selv om samisk identitet og kulturuttrykk er blitt sterkere og synligere, har storsamfunnet fortsatt en lang vei å gå for å akseptere samenes urfolksrettigheter.

Den siste tiden har vi i økende grad sett en stolthet over samisk kulturuttrykk og identitet. Flere unge samer står fram i storsamfunnet med sin kultur og historie. De gjør det med både stolthet og en viktig selvbevissthet. Noen av fortellingene er gode. Men dessverre handler historier også om tap og sorg. Alt dette er det viktig at vi får se. Derfor bør alle i Norge se filmen «La elva leve», som går på kinoen. Den omhandler både kampen om Altaelva på 80-tallet og om en oppvåkning i samiske miljøer, der de begynner å ta tilbake sin egen identitet og kultur.

Viktig kommisjon

Snart kommer den viktige Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Kommisjonen har jobbet med å granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Vi håper arbeidet vil føre til økt erkjennelse over all urett som er begått, blant annet mot samer.

Samtidig er det forstemmende at flere fastlåste konflikter ligger uløst mellom storsamfunnet og samer i Norge. Reindriften er en ryggrad i den samiske kultur. Derfor handler flere konflikter om retten til områdene for å drive reindrift. En av konfliktene handler om ønsket om å bygge ut av vindkraft ved Vilgesrášša og Vuonjalrášša, rett nord for Rásttigáisá og øst av Stuorrajohka, i et grenseland mellom Lebesby og Tana i øst og Porsanger kommune i vest, langt fra kommunesentra. Dette er et viktig samisk kulturlandskap med utmark, flytteveier og vandreveier mellom Tanadalen og Laksefjorden. Et annet eksempel er vindkraftanlegget på Fosen. Vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag var i strid med urfolks rettigheter, konkluderer Høyesterett. I dommen blir det lagt vekt på at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse. Vindkraftutbyggingen ødela dermed samers muligheter for å ha reindrift i områdene. Men anlegget er fortsatt ikke fjernet.

I begge disse sakene bør norske politikere og storsamfunn nå ta inn over seg den urett som er begått mot samene, og opptre på en annen måte nå. Det vil ikke fjerne all urett som er begått mot samene gjennom generasjoner. Men det vil gi et signal om at storsamfunnet framover vil opptre.

6. februar er en viktig dag alle som bor i Norge. Ikke minst er det en dag hele nasjonen må feire.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!