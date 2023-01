Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dagens Vårt Land kan du lese om MDG-politikeren Lan Marie Berg som da hun var Oslo-byråd fra 2015 til 2021 opplevde store mengder hets og trusler. Berg forteller at hun i disse situasjonene følte seg veldig alene, selv om hun satt i en viktig maktposisjon i Norges største by og hovedstad.

Hun måtte selv overvåke, sortere og vurdere hva som var trusler, hat og hets – noe hun opplevde som umulig. Politiet ga Berg beskjed om at hun måtte anmelde hver ytring for seg. Ikke overraskende slet saken både på Berg selv og på menneskene rundt henne.

Selv om hun etterhvert fikk mer hjelp, mener MDG-politikeren at enda mer må gjøres for å beskytte samfunnsdebattanter som opplever hets og trusler. I dag har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kun mandat til å beskytte nasjonale myndighetspersoner, altså stortingsrepresentanter, høyesterettsdommere og kongefamilien.

For mange samfunnsdebattanter, lokalpolitikere og ungdomspolitikere blir trykket for stort. Slik kan det ikke være. — Vårt Land

Skremmes til å tie

MDG fremmer derfor nå et forslag for å utvide mandatet til også å følge opp og iverksette sikkerhetstiltak for samfunnsdebattanter.

Det er et demokratisk og samfunnsmessig problem at debattanter skremmes til å tie i frykt for sin egen sikkerhet. I en undersøkelse utført av Antirasistisk senter i 2021 oppga 60 prosent av de spurte samfunnsdebattantene med flerkulturell bakgrunn at de opplevde hatefulle ytringer mot den gruppen de ble antatt å tilhøre – ukentlig. 10 prosent oppga at de opplevde det samme rettet mot dem som enkeltperson ukentlig.

For mange samfunnsdebattanter, lokalpolitikere og ungdomspolitikere blir trykket for stort. Slik kan det ikke være. Hatefulle ytringer og trusler mot denne gruppen er nødt til å få høyere prioritet, slik MDG ber om i sitt forslag.

[ Som prestedatter har den MGP-aktuelle artisten blitt tillagt meninger hun ikke har ]

Bedre rutiner

Det er åpenbart ressurskrevende for PST å skulle utvide gruppen av hvem de har ansvar for å beskytte. Derfor trenger de å få tildelt flere ressurser, slik at de kan sette inn konkrete tiltak. Trusselbildet og hetsen disse personene utenfor den kretsen PST nå beskytter opplever, er av like – eller til og med mer – alvorlig art, som de med mer høytstående posisjoner.

Også politet trenger å få på plass bedre rutiner slik at det blir enklere å si ifra om særlig pågående hets og trusler. Ingen skal føle at de står alene, slik Lan Marie Berg beskriver at hun gjorde.

Vi har et felles ansvar for å stå opp mot hets og trusler, og politiet og PST har et spesielt ansvar i å skape trygghet for dem det gjelder. Det er på tide at det blir en tydelig prioritet – for flere enn i dag.

[ Salmen «Navnet Jesus» fyller 100 år – stem på den versjonen du liker best ]