Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Om lag hundre tusen personer lever med demens i Norge i dag, og det forventes mer enn en dobling innen år 2050 på grunn av økende antall eldre. Det kan Folkehelseinstituttet fortelle oss.

I disse dager har de som er rammet av sykdommen, og deres pårørende, blitt satt på agendaen gjennom NRK-programmet «Demenskoret». Serien har blitt enormt populær, og trenger nok ingen inngående presentasjon, men den handler altså om at programleder Ingrid Gjessing Linhave starter et kor for sangglade personer med demens. Sammen jobber de mot en konsert foran en fullsatt sal på selveste Chat Noir.

Det har seg nemlig slik at mange av dem som har vansker med språket, orientering og daglige gjøremål, fortsatt kan synge med på sanger de kjenner godt.

Demenskoret har åpenbart blitt en viktig serie for de involverte, men den er også en gave til alle oss andre — Vårt Land

Kirken kan spille en nøkkelrolle

Demenskoret har åpenbart blitt en viktig serie for de involverte, men den er også en gave til alle oss andre. Den bidrar til åpenhet og forståelse for sykdommen, samtidig som den inspirerer ulike aktører til å skape lokale tilbud for mennesker med demens.

Forrige uke kunne Vårt Land fortelle at flere har tatt kontakt med Norges Korforbund i kjølvannet av NRK-serien. Operasanger Maija Skille er en av dem som nå starter eget demenskor. Hun anbefaler andre å gjøre det samme.

En aktør som kan spille en nøkkelrolle her, er kirken. Der finnes det både salmer, lokaler, instrumenter og musikkekspertise. Dessuten er kirken en aktør som allerede har solid erfaring med eldreomsorg. Kirken har lenge betjent sykehjem og eldresentre med andakter og besøkstjeneste. Babysang har vært en suksess – alt ligger til rette for at demenskor kan bli det samme.

Fremtidens sangfellesskap

NRKs demenskor bør også være en påminnelse om at vi har en generasjon av eldre som i sin barndom innledet skoledagen med en «salme eller annen høvelig sang». I dag kan en elev gå ut av grunnskolen nesten uten å ha sunget noe.

Hvilket sangfellesskap skal framtidens demenskor lene seg mot? Det er noe både kirke, skole og samfunnet for øvrig bør være opptatt av.

