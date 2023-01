Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mange er blitt rørt og imponert av å se hva sangen gjør for livskvalitet og fellesskap i TV-serien «Demenskoret». Sang berører og når inn til personer som ellers har vanskelig for å kommunisere. Det blir tydelig at sang ikke bare er et ekstratiltak, men en grunnforutsetning for god eldreomsorg.

Deltakerne i Demenskoret gikk på skolen den gang læreplanen sa at skoledagen skal begynne med «en salme eller en høvelig sang». Den danske kulturministeren vil gjeninnføre denne tradisjonen i dansk skole. Forslaget får tommelen ned fra vår utdanningsminister Tonje Brenna, som ikke vil detaljstyre lærerne på denne måten.

Vi tar fra den oppvoksende slekt en viktig ressurs dersom sangen forsvinner fra skolen

Det er da heller ikke sikkert at den tradisjonelle morgensangen er den beste måten for å gi sangen plass i skolehverdagen. Men mye tyder på at det synges svært lite i dagens skole. «En elev kan i prinsippet gå ut av grunnskolen nesten uten å ha sunget noe», sier Ulrika Bergroth-Plur, som er leder for «Musikk i skolen».

En viktig ressurs

Det er ikke bare fordi det å ha lært å synge blir en ressurs når man blir gammel, at sang er viktig. Sang åpner og forløser følelser, skaper fellesskap og samhold og formidler felles kultur. Sang kan gi en opplevelse av skjønnhet og av å skape noe sammen. Vi tar fra den oppvoksende slekt en viktig ressurs dersom sangen forsvinner fra skolen.

Undervisningsministeren sier at sang skal ha en plass i skolen, og at dette går klart fram av læreplanen for både fagene norsk og musikk. Men det er trangt om plassen i norske læreplaner. Det er mye som tyder på at de læringsmålene som testes og kvalitetssjekkes blir prioritert, og at signaler om hva som skal prioriteres har stor betydning. Sang er ikke prioritert.

Tafatt skoleledelse

Skolebyråden i Oslo får assosiasjoner til en disiplinskole der alle står på geledd når hun hører forslag om obligatorisk morgensang. Men dersom sang oppfattes som noe kjedelig og tvangsmessig, så må det være noe galt med pedagogikken. Og det er trolig et problem at de lærerne som ikke har fagutdanning i musikk har for lite kunnskap om hvordan sang kan formidles.

Vi synes signalene fra utdanningsmyndighetene i denne saken er altfor tafatte. Skolen trenger en klar forventning om å gi plass til sangen. Og lærerutdanningen må gi alle lærere et grunnlag for å kunne inspirere til sang.