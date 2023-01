Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste dagene har partiet Rødt vært under angrep for sin motstand mot at Norge skal sende våpen til Ukraina. Hittil har motstanden handlet om at partiet mener en fredsløsning vil være til det beste, og at våpeneksport til landet kan bidra til å forlenge krigen med Russland.

Politiske partier i et liberalt demokrati som Norge har selvsagt lov til å mene akkurat hva de vil, men må da også tåle den offentlige debatten som følger med. Et parti som sitter på Stortinget og som har kommet over sperregrensen må ha en politikk som tåler virkelighetens lys.

Virkelighetsfjernt

Det er flere grunnleggende problemer med Rødts standpunkt om våpen til Ukraina.

For det første er det ikke en likeverdig krig mellom to land. Krigen i Ukraina er en angrepskrig der Russland i strid med internasjonal rett overfalt landet for snart et år siden. De grufulle overgrepene russiske styrker har begått i Ukraina er allerede godt dokumentert. Å sende våpen til Ukraina handler derfor ikke om å forlenge en krig, men om å bidra til at et land kan forsvare seg.

Nå ser det ut til at mange i Rødt også forstår at partiet ikke kan ha en politikk som er så til de grader på kollisjonskurs med realitetene, noe som blant annet gjelder partisekretær Benedikte Pryneid Hansen. Disse kreftene internt i partiet bør heies på. — Vårt Land

Det har blitt hevdet fra flere av Rødts representanter at Nato ønsker å forlenge krigen i Ukraina for å svekke Russland. Det er et perspektiv som ikke stemmer med virkeligheten. Ingen av Natos medlemsland har interesse av en langvarig krig i Ukraina. Det er bare å se på konsekvensene det får for verdensøkonomien og de stigende prisene i disse landene.

Fred på ukrainske premisser

Offentlighetens søkelys på Rødts standpunkt var på overtid. Partiet SV som lenge har vært motstandere av norsk Nato-medlemskap har for lengst snudd. Nå ser det ut til at mange i Rødt også forstår at partiet ikke kan ha en politikk som er så til de grader på kollisjonskurs med realitetene, noe som blant annet gjelder partisekretær Benedikte Pryneid Hansen. Disse kreftene internt i partiet bør heies på.

Alle ønsker selvsagt fred i Ukraina så fort som mulig. En fredsløsning vil likevel bare være mulig hvis ukrainerne settes i stand til å forsvare seg mot de massive overgrepene russiske styrker gjør i landet hver dag nå. En fred på bare russiske premisser vil ikke vare særlig lenge eller være stabil for verdensfreden.