Bibelsk seksualetikk er svært variert

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Vårt Land onsdag tar førsteamanuensis og studiesjef ved Ansgar høyskole Cato Gulaker til orde for en mer nyansert tale om seksualitet i kristne sammenhenger. Gulaker mener begreper som «det bibelske synet på sex» brukes ukvalifisert i kristne sammenhenger. Imidlertid er Bibelen variert når det gjelder sex, og det er ikke dekning for å snakke om ett syn, sier Gulaker.

Stor variasjon

Ofte er det kjernefamilien og det heterofile ekteskapet som har blitt løftet frem som bibelsk. Men Paulus var etter eget utsagn sølibatær, og vi ser Jesus på samme måte. En del av Jesu utsagn går på tvers av tanken om at det er den lille familien som er menneskets viktigste sammenheng. «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» sier Jesus i Matteusevangeliet, og avviser sin biologiske familie til fordel for sine etterfølgere: «For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Også Det gamle testamente tegner opp helt andre samlivsformer enn hva som anses som akseptabelt i kristne sammenhenger. David hadde mange koner, og Abraham fikk med Saras velsignelse barn med tjenestejenta Hagar. Et ekteskap som en gjensidig kontrakt mellom voksne, samtykkende parter, er langt fra den gammeltestamentlige virkelighet.

Også i Det nye testamentet er synet på ekteskapet annerledes enn det vi ofte tar for gitt i dag. Som debattene i Vårt Land har vist det siste året, fremholder Paulus at kvinner skal underordne seg sine ektemenn. Det er ikke uten grunn at ingen av de nytestamentlige tekstene som konkret omhandler ekteskap er del av liturgien for vielser i Den norske kirke i dag.

Bibelen utfordret oss leve slik med andre som vi selv ønsker å bli behandlet. Det er en høyst relevant utfordring også når det er snakk om familie, samliv og sex

Kristen etikk har betydning

Alle samfunn trenger å regulere seksualiteten, blant annet av hensyn til forsørgeransvar og sykdom. Det glemmes imidlertid ofte at den bibelske rådgivningen ble til i samfunn uten prevensjon eller velferdsstat. Dermed er de tilpasset andre problemområder enn det som brenner mest i dag. Når vi vil hente etisk rådgivning fra Bibelen, må vi vite at vi lever i en annen kontekst enn de første kristne. I dagens samfunn ligger det etiske fokuset mer på relasjonenes kvalitet. Det er et naturlig fokus for vår tid.

Kristen etikk har like fullt stor betydning for samliv også nå. Den som leser Bibelen, blir utfordret til å tilgi, bære sin nestes byrder og leve slik med andre som vi selv ønsker å bli behandlet. Dette er høyst relevante utfordringer også når det er snakk om familie, samliv og sex.