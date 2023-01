Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lederne hos ulike gjenbruksaktører melder om rekordomsetning. Det skrev denne avisa nylig. Noen av disse aktørene er NMS Gjenbruk, Gjenbruken og Bærekraftig, eid av NLM.

NMS kan vise til en oppgang på over 28 prosent i omsetning. «Det er kjempeinspirerende å kunne presentere slike tall, selv om det ikke er jeg som skal ha æren for det, sier Siri Bloch Lindtveit i NMS Gjenbruk til Vårt Land. Også Bjarte Rydland, daglig leder i Gjenbruken og Bærekraftig forteller at fjoråret var det beste noensinne. Han peker på at det å handle brukt er blitt normalisert. Også det digitale bruktmarkedet Finn-torget melder om økt interesse. I 2022 hadde de ni prosent flere besøk enn året før.

Gjenbruk er kommet for å bli, uansett hvor mye penger man har å rutte med — Vårt Land

Noe av det dystre bakteppet kan være at folk har fått dårligere råd. Karine Nyborg er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, og har miljøøkonomi og økonomisk analyse av sosiale og moralske normer som faglig interesse. Hun tror at både dårlig råd og ønske om å spare miljøet spiller sammen.

Store utslipp

Uansett hva årsakene er til at folk nå kjøper mer brukt er gjenbruk et svært viktig tilskudd til å senke klimautslipp og bedre miljøet. Fremtiden i våre hender anslår at produksjon av tekstiler og sko står for rundt 8 prosent av de globale klimagassutslippene. Industrien har et høyt forbruk av vann og kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder og påvirker biologisk mangfold. 20-35 prosent av mikroplasten i havet kommer fra plastbaserte plagg. Vi kjøper dobbelt så my klær som på 80-tallet.

En sirkulær økonomi

I Norge er det et mål at økonomien vår skal bli mer sirkulær. Innenfor en et bredt spekter av mål og tiltak er gjenbruk og gjenvinning av søppel måter vi kan spare både klima og miljø. Økningen i gjenbrukshandel er et uttrykk for at dette har satt seg i kulturen. Da blir det å handle brukt også et naturlig valg for folk som har romslig økonomi. Situasjonen tilsier at alle må omstille seg. Gjenbruk er kommet for å bli, uansett hvor mye penger man har å rutte med.

Her er de kristne organisasjonene og institusjonene blant dem som har gått foran i utviklingen. En forretningsmodell som i utgangspunktet var basert på andre prinsipper enn klimavennlighet, viser seg å ha stor nytte også overfor dagens utfordringer. Et liv i nøysomhet gagner ikke bare sjelen, men også kloden. Og det kan ikke være annet enn en bonus at pengene butikkene henter inn går til misjon og bistand, og ikke i lommene på konserndirektører.

