Kongens viktige ja

I juni 2020 fremmet SV og Venstre et forslag om endre paragrafer i Grunnloven som fjernet siste rest av statskirken. Slik Vårt Land har omtalt, er felles for paragrafene de to partiene vil fjerne at de tar for seg tilknytningen mellom den norske stat og Den norske kirke (DNK). Torsdag stemte stortinget for å beholde disse paragrafene.

Blant paragrafene de to partiene ville fjerne, er den som sier at Kongen skal vedkjenne seg den evangelisk-lutherske troen. I forbindelse med «skilsmissen» mellom stat og kirke i 2008, sa Kongen selv til daværende kirkeminister Trond Giske (Ap) at han fant det naturlig at Kongen skulle være medlem av den norske folkekirken.

Partiene ville dessuten fjerne setningen som slår fast at Norge har en kristen arv, slik det står i Grunnloven i dag: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

SV og Venstre foreslo å endre dette til: «Alle innbyggere i riket har fri religions- og livssynsutøvelse. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.»

Kongens ja

Gjennom kong Haralds ønske om at Grunnloven skulle kreve at han og hans etterfølgere skulle vedkjenne seg den kristen tro, har han sikret at en viktig del av den tusenårige tradisjonen som Norge står i føres videre. Kongen ønsket en slik kontinuitet. Med dette har han også sikret vern av den norske folkekirke som en viktig institusjon og kulturbærer i landet vårt.

Samtidig er det viktig å legge vekt på at kong Harald er en samlende konge for hele folket. Det har han vist i en rekke taler, der han blant annet inkludere muslimer og andre troende. Dermed har han vist i praksis at han er en konge for alle.

Vår kristne arv må ikke viskes ut

Punktet det er mest foruroligende at både SV og Venstre ønsker å fjerne er det som slår fast vår kristne kulturarv i Grunnloven. I dag har vi full trosfrihet i Norge, og andre land ser til oss for å finne gode ordninger når det gjelder for eksempel økonomisk støtte til minoriteter.

Dagens grunnlov har ikke ført til diskriminering av andre tros- eller livssyn. Det er likevel en ufravikelig sannhet at Norge bygger på en kristen kulturarv. Den bør vi hegne om med stolthet, og ta vare på.

Derfor var det et viktig signal at Stortinget slo fast at SV og Venstres forslag ikke skal rokke ved vår lange tradisjon og den arven som har skapt det moderne, frie og åpne Norge.