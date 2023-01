Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag varslet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at hun vil opprette ni nye politikontorer det kommende året. Etter den massive sentraliseringen som foregikk under Solberg-regjeringens politireform, er det viktig å snu utviklingen. Regjeringen har satt av 75 millioner kroner til satsingen.

I mars i fjor pekte Riksrevisjonen på at politiet ikke nådde kravet om responstid i mange politidistrikter, og at det varierte mye fra distrikt til distrikt. Det er tiden det tar fra politiet får beskjed om en hendelse til første patrulje er på plass. Kravet er at 80 prosent av hasteoppdragene skal være innenfor responstidskravet. Det vil si at et politidistrikt kan ha nådd kravet, og samtidig ha lang responstid for de øvrige 20 prosent av oppdragene.

Trygt å bo i hele landet

Det kan ikke være slik at det skal være trygt å bo et sted, mens et annet ikke skal være trygt. Folk i hele landet må kunne kjenne seg trygge.

Spesielt politidistriktene Troms, Vest, Sør-Øst og Møre og Romsdal nådde ikke kravet til utrykningstid. Responstiden var i en del tilfeller betydelig lengre enn kravet. Som Riksrevisjonen skrev: «Lang responstid kan få store konsekvenser for dem som er berørt av en alvorlig hendelse».

Politiet må være nært folk, og politikkens viktigste oppgave er nå å sikre flere politifolk – i hele landet

Regjeringen får kritikk av opposisjonen for å bruke penger på å opprette nye tjenestesteder for politiet. «Fullstendig galskap», sa Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik. «Feil pengebruk», var Høyres dom.

Vitale samfunnsfunksjoner

Mehl poengterte at kuttede kostnader til konsulenter og byråkrati skulle betale for de nye tjenestestedene. Det er i så fall en klok omprioritering. Politiet må være nært folk, og politikkens viktigste oppgave er nå å sikre flere politifolk – i hele landet.

Selv om regjeringen som helhet skal ha honnør for saken, er det liten tvil om at dette i størst grad er Senterpartiets seier. Det viser at partiet får gjennomslag for å sitte i regjering.

Det er usikkert hvor mye av pengene som er satt av til nye tjenestesteder, som vil gå til å få tak i flere politifolk. Likevel er det en god start for å snu utviklingen med stadig mer sentralisering av viktige samfunnsfunksjoner. For mange mennesker i distriktene er det helt avgjørende å ha politi og andre vitale institusjoner i rimelig nærhet.