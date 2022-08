Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag ble FNs konferanse for oppfølging av ikkespredningsavtalen for atomvåpen avsluttet. Den skulle egentlig vært avholdt i 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien. På disse to årene har det skjedd en alvorlig forverring når det gjelder utsiktene til at atomvåpen blir tatt i bruk.

Å holde oppe en moralsk avvisning av å bruke atomvåpen, er viktigere enn noen gang. — Vårt Land

En atomkrig kan ikke vinnes, og bør derfor ikke utkjempes. Dette var innholdet i en felleserklæring fra presidentene Joe Biden og Vladimir Putin i juni 2021. Mindre enn et år senere satte Russland sine atomvåpen i beredskap og kom med dulgte trusler om at de kunne bli brukt om Nato blandet seg inn i Ukraina. Dermed var det felles tabuet mot å bruke atomvåpen brutt.

Skiller ikke sivile og militære

Å bruke atomvåpen er i strid med reglene for krigføring. Atomvåpen skiller ikke mellom sivile og militære, følger ikke kravet om å minimere sivile tap, og de kan ikke sies å være proporsjonale. De påfører uopprettelige skader på natur og miljø.

Derfor stilte 159 land seg bak et innlegg som krevde at atomvåpen aldri må brukes da FN-konferansen sist ble avholdt i 2015. Samme innlegg fikk i år bare 145 lands tilslutning. Blant dem som hadde trukket seg, var Norge.

Vi regner med at det er av hensyn til Nato-samarbeidet Norge ikke var med på dette denne gang – kanskje også ut fra situasjonen som er oppstått etter angrepet på Ukraina. Natos doktrine holder muligheten for bruk av atomvåpen åpen, som en avskrekking mot at andre – for eksempel Russland – skal bruke slike våpen.

Avskrekking virker dårligere

Avskrekking har hindret bruk av atomvåpen hittil. Men utviklingen de siste årene, blant annet med taktiske atomvåpen og fare for ytterligere spredning, gjør at faren er stadig større for at avskrekkingen ikke virker.

Vi mener derfor det ville ha stor betydning om man kunne samle seg om en klar avvisning av bruk av atomvåpen. En slik avvisning ville blant annet være en nødvendig beskjed til Russland om at deres skremsel ikke blir akseptert. Dette er ikke et forbud mot å ha atomvåpen, men en klar beskjed om at de ikke må brukes. Å holde oppe en moralsk avvisning av å bruke atomvåpen, er viktigere enn noen gang.

