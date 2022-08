Studiestøtten som skal sikre sosial mobilitet, integrering og valgfrihet fungerer ikke i dagens økonomi

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Dagens studenter har elendig økonomi. Den norske studiefinansieringsmodellen er basert på støtte gjennom Statens lånekasse. Slik har høyere utdanning vært økonomisk tilgjengelig for enhver, uansett klasse og bosted. Norge skiller seg ut i verden med å tilby høyere utdanning mer eller mindre gratis, og i tillegg gi universell støtte til livsopphold.

Dette systemet sikrer sosial mobilitet, integrering og valgfrihet, og er et ubetinget gode for hele samfunnet.

Ny økonomisk skvis

På kort tid har nå alle priser økt: Matpriser, strømpriser og ikke minst husleie. Utleiemarkedet i de store byene har hatt en eksplosiv prisvekst. Stipend og lån fra Lånekassen har derimot stått så å si stille. Resultatet er at studenter står i en forferdelig økonomisk skvis. Studenter har aldri vært rike, men for få år siden kunne de klare seg fint med sommer- eller deltidsjobb som supplement til statens støtte.

I dag er det utenkelig: Husleia koster mer enn den samlede utbetalingen, og i tillegg kommer alle andre utgifter.

Vårt Land forteller i dag om at studenter i Norge har arbeidsuker på 50 timer i gjennomsnitt. Når kreftene må brukes på lønnsarbeid, sier det seg selv at både tid og kvalitet på studiene går ned. Et menneske har ikke ubegrensede ressurser. Fagligheten vil på sikt lide under denne arbeidsbyrden, og kun de rikeste kan vie all sin tid på å bli gode fagfolk. Med andre ord rammes både selve utdanningen og den sosiale utjevningen.

Privatisering av et samfunnsanliggende

Høyres nestleder Henrik Asheim har slått til lyd for at det skal være mulig å ta opp ekstra lån i Lånekassen for studenter som trenger det. Dette er ikke en løsning som hjelper på sikt, men en privatisering av et samfunnsanliggende.

Et lån må betales tilbake.

For at dagens ungdom, uansett kår, skal kunne utdanne seg, trengs det en statlig sikring av studentenes økonomi som ikke belaster skjevt. Det kan gjøres gjennom økt studiestøtte, bedre tilskudd til studentboliger og en mer gjennomtenkt og helhetlig boligpolitikk.