Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dag er det et halvt år siden Russland valgte å utvide sin krig i grenseområdene i Ukraina til en omfattende angrepskrig mot sitt eget naboland i full skala. Selv om dette ikke var starten på russisk aggresjon, var den massive opptrappingen et sjokk. Riktignok hadde amerikansk etterretning advart mot angrepet og om store russiske tropper langs grensen. Likevel var ingen egentlig forberedt på en fullskala krig i hjertet av Europa.

Krigen har rammet Ukraina hardt og brutalt både materielt og menneskelig. Det er ikke uten grunn at Russland blir beskyldt for både forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

[ Ukraina: Eksport av viktige landbruksprodukter halvert etter den russiske invasjonen ]

Krigstrøtthet

Etter et halvt år med krig er det forståelig at Ukrainas befolkning og politiske ledere er krigstrøtte. De har stått i en umenneskelig situasjon med hard militær aggresjon over lang tid.

Landene i Baltikum har skjønt noe viktig: De er mye hardere rammet av økonomiske og energipolitiske problemer som følge av krigen i Ukraina, men har likevel stilt opp mest av alle landene i Europa. Grunnen er at balterne forstår hva som er på spill

Det som imidlertid er dypt bekymringsverdig er at en form for krigstrøtthet ser ut til å ramme store deler av de europeiske befolkningene. Folk er mindre opptatt av krigen, men det ser også ut til at andre problemstillinger ser ut til å være viktigere. Mens krigen fortsatt rammer Ukraina hardt er daglige problemstillinger som strømkrise og bensinpriser langt viktigere for mange. Paradokset er at flere av disse problemene skyldes krigen i Ukraina, og noe den russiske ledelsen har påvirket gjennom blant annet sin energipolitikk. Målet er å skape splid i Europa, for å svekke støtten til Ukraina.

Selvsagt skal vi være opptatt av at disse krisene rammer noen av oss uforholdsmessig hardt. Det er også viktig at regjering og storting sikrer en god strømpakkeordning. Men dersom de hjemlige problemene overskygger det faktum at vi lever i et Europa der mange land er hardere rammet enn oss selv, så har vi mistet et viktig perspektiv.

[ Innbyggere til Vårt Land: – Sitter redde i kjellere et halvt år etter krigsutbruddet ]

Slitesterk solidaritet

Det er nå det er viktig at vi minner hverandre om at det faktisk er krig i Europa, og at dette både rammer oss og vil komme til å ramme oss i tiden som kommer.

Landene i Baltikum har skjønt noe viktig: De er mye hardere rammet av økonomiske og energipolitiske problemer som følge av krigen i Ukraina, men har likevel stilt opp mest av alle landene i Europa. Grunnen er at balterne forstår hva som er på spill. Det handler om demokratiets og vår felles framtid. Intet mindre.

[ Erling Rimehaug: Farligere enn Putin? ]