For nokre veker sidan skreiv Vårt Land om biskop Kari Veiteberg som det neste året skal bu i eit minihus på Romsås i Oslo. Fleire forskarar kritiserte prosjektet for å ikkje vere så miljøvenleg og framtidsretta som biskopen ville ha det til.

Det er heller ikkje slik at minihus er svaret på den store bustadkrisa i Oslo. Sannsynlegvis krev det mindre plass å bu i blokk, enn å bu i minihus. Å bu ei 30 meter stor leilegheit, er nok meir miljøvenleg enn å bu i eit like stort minihus.

Veiteberg fortener honnør

Likevel fortener biskopen honnør for initiativet. Framover vil det bli knappare med ressursane, og det er derfor førebiletleg av biskopen å vise at det går an å klare seg med mindre. Det å bu i eit minihus er eit slikt tiltak. Forhåpentlegvis kan biskopens initiativ mane oss til å jage færre materielle gode.

Dei siste tiåra er det mange som er vakse opp i rik materiell velstand, og velstanden berre er blitt større. Fleire bilar, fleire hus og hytter. Den veksten er ikkje berekraftig, noko både klimakrisa, energikrisa og den økonomiske krisa no viser oss. Det er ikkje nok ressursar til alle, viss vi skal halde på å kjøpe båtar, hytter, bilar og alt mogleg anna. Alt krev energi.

Biskop Veitebergs minihus kan gjerne vere eit eksempel på symbolpolitikk, men nokre gonger treng vi symbol for å forandre verda — Vårt Land

Biskopens initiativ viser kva rolle kyrkja kan ta i denne diskusjonen. Djupast sett handlar det om kva som er eit godt liv. Det handlar ikkje om kva ting ein har eller kor stor plass ein har, men kva ein vel å fokusere på og nytte tida til. Å bu i eit mikrohus kan sette på spissen kva ein verkeleg treng for å leve eit godt og rikt liv. Som Veiteberg seier: Ho har verkeleg utfordra seg sjølv på kor mykje ho treng, no som ho skal ha ein slik bustad.

Symbolpolitikk er òg effektivt

Alle bør vi reflektere over forbruket og kva avtrykk liva vi lever har på kloden. Det handlar om meir enn berre kvar vi bur. I tida framover må dei fleste av oss lære seg å levere enklare liv — både når det gjeld matvanar, forbruk og utslepp.

Biskop Veitebergs minihus kan gjerne vere eit eksempel på symbolpolitikk, men nokre gonger treng vi symbol for å forandre verda. Symbol kan òg vere effektivt.