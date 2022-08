Makspris på strøm kan framstå som en godt og enkelt grep, men er både usolidarisk og lite klimavennlig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Makspris kan synes som et godt og enkelt grep for å bøte på de økte strømprisene i Norge. Både i befolkningen og blant en del politikere har dette tiltaket fått sterk støtte. Men makspris er et tiltak som er for bredt og som dessuten har flere negative og alvorlige konsekvenser. Vi håper derfor flest mulig så torsdagens partilederdebatt fra Arendal. Den ble et befriende sterkt politisk oppgjør med en voksende strøm- og klimapopulisme.

Krig i Europa

Slik både statsminister Jonas Gahr Støre og flere andre partiledere pekte på i torsdagens debatt kan vi ikke se strømkrisen isolert fra den alvorlige situasjonen Europa nå befinner seg i. Putins struping av kraftleveranser henger tett sammen med hans krigføring og mål om å ramme Europa. Dersom Norge også setter inn tiltak som forsterker denne strupingen av kraft til andre europeiske land vil dette bidra til en forverret situasjon for de landene som nå er rammet hardest.

Makspris i Norge er et tiltak som kan bidra i den retningen. Grunnen er at en makspris ikke gir folk grunn til å spare strøm, fordi kraftprisen generelt blir rimelig. Norge er avhengig av at alle som kan, sparer strøm på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Setter vi inn en flat makspris vil det ikke føre til at alle som har råd setter inn energiøkonomiserende tiltak.

De som trenger det mest

Derfor er det nå viktig at vi retter strømstøtte inn mot den ordinære strømbruken som folk er helt avhengige av. Regjering og storting må sørge for at folk slipper å fryse i vinter. Det er uhyre viktig at vi sørger for at de som er mest utsatt ikke får for høye strømregninger.

Ferske tall fredag formiddag viste at strømstøtte vil ligge på 41 milliarder kroner for 2022. Den aller største støtten får husholdninger og borettslag, med nesten 35 milliarder kroner i støtte. Men det er ingen grunn til å ha en flat strømpris som også gjør luksusforbruk billig, slik som oppvarming av bassenger og rom som ikke brukes. Dersom folk har råd til slikt strømforbruk har de også råd til å sette inn energisparende tiltak.

Det er nå viktig at befolkningen forstår at Europa er i en svært alvorlig situasjon, og at Norge må være med å bidra til strømsparing og strømutveksling. Putins energikrig krever europeisk samhold. Dessuten er vi midt oppe i en klimakrise som gjør det nødvendig å ta klimaansvar og spare på energi. En slik tilnærming er den eneste ansvarlige. Samtidig må regjeringen sørge for at de med svakest økonomi ikke brekker ryggen.

