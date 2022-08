Ingen kompromiss om ytringsfriheten

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Salman Rushdie ble angrepet på en scene i New York fredag. Etter publiseringen av Sataniske vers i 1988, ble han drapstruet og beordret drept av ledende muslimer verden over. Boken harselerer med profeten Muhammed og stiller spørsmålstegn ved Koranen. Det er en helt legitim kritikk som bør kunne ytres like fritt i hvilket som helst land på kloden.

Etter å ha levd så lenge med drapstruslene hengende over seg, er det en viktig påminnelse til oss andre om hvilken pris Rushdie og andre modige forsvarere av ytringsfriheten har måtte betale, nå som han ble angrepet.

Angrepet bør derfor motivere og inspirere oss alle til forsvar og innsats for ytringsfriheten.

Motiv enda usikkert

Vi vet enda ikke akkurat hvorfor Rushdie ble angrepet, men mye tyder på at angrepet har med hans virke som forfatter å gjøre. I Norge husker vi også hvordan forlagssjef William Nygaard ble angrepet i 1993, for å ha vært Rushdies forlegger.

Vi må derfor gjøre alt vi kan for å stå opp for ytringsfriheten hver gang den er truet, enten det er fra høyreekstreme, islamister eller andre med et forkvaklet syn på verdiene vårt samfunn bygges på.

Denne uken presenterer den norske ytringsfrihetskommisjonen sine konklusjoner, under Arendalsuka. Der kan vi håpe at kommisjonen har gjort seg noen tanker om akkurat det angrepet på ytringsfriheten som vi så med attentatet mot Rushdie. Det bør være klinkende klart for alle at ingen – verken religiøse eller politiske bevegelser – bør kunne begrense ytringsfriheten for noen.

Tro krever religionskritikk

Religionskritikk må aldri leses som en trussel mot religiøse. For at tro skal finnes, må det finnes noen som utfordrer denne troen. Det bør gjelde i islam, like mye som i kristendom, jødedom eller andre livssyn. Her har Rushdies stemme vært viktig.

Det er lett å tenke at de som angriper ytringsfriheten er reaksjonære tullinger som aldri vil vinne. Men det er ikke sikkert. Historiens gang er ikke lagt. Dersom ikke mange nok tar sterkt nok til motmæle, vil de kunne true ytringsfriheten i en slik grad at den forsvinner.

Vi må derfor gjøre alt vi kan for å stå opp for ytringsfriheten hver gang den er truet, enten det er fra høyreekstreme, islamister eller andre med et forkvaklet syn på verdiene vårt samfunn bygges på.

