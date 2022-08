Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Vi kan ikke innføre tiltak som gjør situasjonen verre, og det er det Frp har foreslått siden i fjor. Det har vi hele tiden vært imot. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor det blir verre fordi at Frp på kort sikt ønsker økt oppslutning, i stedet for på lang sikt å løse de utfordringene landet står overfor. Jeg er litt lei av at Sylvi Listhaug får lov å komme med disse påstandene helt uimotsagt. Nå er det egentlig nok», lød Høyre-mannen Nikolai Astrups tirade i Dagsnytt 18 mandag denne uken.

Han hadde da måtte forsvare seg mot angrep fra Listhaug, der Frp-lederen mente Astrup og Høyre burde «snakke med vanlige folk», ettersom Høyre var mot å innføre makspris på strøm.

Befriende å sette foten ned

Makspris på strøm er et av de mest kortsiktige, populistiske og potensielt skadelige tiltakene norske politikere kan gjennomføre i møte med strømkrisen. En slik makspris kan risikere at det blir umulig å importere strøm ved behov, føre til kollaps i kraftproduksjonen og muligens øke forbruket. Det er absolutt ingen klok idé, men kan likevel høres tilforlatelig og fristende ut for mange.

Det er sannsynligvis også grunnen til at populistene i Frp har tatt til orde for tiltaket, slik partiet ofte tar til orde for lettvinte, kortsiktige og populistiske løsninger i mange kompliserte debatter. At Høyres energipolitiske talsperson denne uken satte foten ned og sa at nok var nok, var derfor befriende å høre.

Flere burde gjøre som Astrup

Det er positivt at velgerne får høre og se at det er forskjell på partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Spesielt viktig er det etter alle årene partiene satt sammen i regjering, og der de stort sett presenterte politikk sammen. Under Sylvi Listhaug har Frp prøvd å rendyrke en mer populistisk linje enn den mer polerte, pragmatiske linjen Siv Jensen hadde ansvaret for.

Høyre markedsfører seg som et statsbærende, ansvarlig parti. Da er den typen oppgjør som Nikolai Astrup gjorde mot Frp denne uken, helt avgjørende for partiets troverdighet. Det er også nødvendig at politikere som Astrup tar jobben med å opplyse både velgere og politiske motstandere om hva som er snørr og hva som er barter i en så opphetet politisk debatt som strømdebatten.

Flere burde gjøre som Nikolai Astrup, og møte populismen med fakta, autoritet og klar tale.