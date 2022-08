Støres grep hindrer ikke strømkrisen

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det blir for lettvint å anklage regjeringen for handlingslammelse i møte med strømkrisen. Årsaken til vannmangelen i magasinene er sammensatt, og det vil ta tid å rette opp i den krisen vi nå opplever. Det er derfor positivt at partiene på Stortinget nå samler seg om tiltakene regjeringen har varslet, gjennom å øke strømstøtten til 90 prosent for husholdninger fra 1. september.

Viktigere er det likevel at regjeringen nå sier seg villig til å begrense eksporten av strøm når fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge er lavere enn det som er normalt for årstiden. Kraftmarkedet i Norge er åpenbart ikke dimensjonert for strømkrisen som nå treffer oss, og derfor er det avgjørende med politisk styring.

Gjør alt for å unngå rasjonering

I Norge har det lenge vært tverrpolitisk enighet om at vi kan og skal eksportere strøm, og systemet er derfor lagt opp til en storstilt eksport. Det har ikke vært mangel på strøm eller vann i norske magasiner, og politikken har derfor vært klok for å sikre grønn energi til det europeiske kraftmarkedet.

Strømstøtteordningen løser ingen av de underliggende problemene for den norske kraftforsyningen, og derfor trengs det tverrpolitisk enighet om utbygging av de områdene som ligger klare — Vårt Land

Krigen i Ukraina, bygging av flere strømkabler og endringer av energibehovet i Europa som følge av nedstengte kjernekraftverk, har endret situasjonen. Nå er det risiko for at det blir rasjonering av strøm i Norge til vinteren, og da er selve forsyningssikkerheten av strøm i fare. I andre deler av verden er en slik rasjonering mer vanlig, men en slik situasjon vil ramme det norske samfunnet utilbørlig hardt.

Må bygge ut

Forhåpentligvis vil de nye tonene fra Støre-regjeringen føre til at vi slipper å rasjonere på strømmen til vinteren. Situasjonen er også en tydelig påminnelse om at vi trenger mer kraftproduksjon. Både havvind, vindmøller på land og solenergi er viktige elementer her.

Strømstøtteordningen løser ingen av de underliggende problemene for den norske kraftforsyningen, og derfor trengs det tverrpolitisk enighet om utbygging av de områdene som ligger klare. Vi har ikke råd til å la være å bygge ut infrastruktur som kan sikre både nordmenn og europeere stabil og ren kraft i årene som kommer. Den europeiske avhengigheten av russisk gass har tatt slutt, og norsk kraft må og skal være en viktig del av løsningen på det problemet – både på kort og lang sikt.