For 11 år siden passerte verdens folketall 7 milliarder. Allerede i november i år nås en ny milliardgrense: Vi blir åtte milliarder mennesker. Økningen skyldes først og fremst at mennesker lever lenger, noe som reflekterer at helsevesen og matforsyning tross alt blir bedre i det meste av verden.

Fødselsratene er derimot på vei nedover. Mens verdens kvinner i 1950 i gjennomsnitt fødte fem barn, var dette tallet i 2021 2,3. Det ventes å falle til 2,1 i 2050, noe som vil føre til at folketallet når en topp på 10 milliarder i 2080 for så å avta. Også dette er hovedsakelig en følge av bedre levekår.

Miljø er den største utfordringen

For noen år siden var det mye snakk om befolkningseksplosjonen og behovet for tiltak for å begrense antall fødsler. Det viser seg altså at det beste tiltaket er å bedre levekårene for folk. FN, som nettopp produserte statistikken, sier at andre tiltak for å begrense fødselstallet vil ha liten effekt.

Den største utfordringen ved økende folketall er effekten på miljøet. Flere mennesker vil uvegerlig kreve mer av jordas ressurser. Det gjør det enda viktigere med tiltak for å begrense ødeleggelse av naturressurser og utslipp av klimagasser.

Men veksten i folketall gir også muligheter. I årene som kommer vil det være mange unge mennesker som kan gjøre en innsats i samfunnet. Mange av disse vil leve i Afrika. Det blir viktig å sørge for at de får mulighet til arbeid og inntekt der de bor. Hvis ikke det skjer, kan det bli mye sosial uro og utvandring.

India får størst folketall

Disse spørsmålene er særlig påtrengende i India, som neste år vil passere Kina som verdens mest folkerike land. Der er også tiltak for å begrense fødselstallene et hett politisk tema, særlig fordi det er koblet til en forestilling om at det er den muslimske befolkningen som vokser.

Kina viser derimot at svakere befolkningsvekst også er et problem. De er i ferd med å få en altfor gammel befolkning, noe som kan gi økonomisk stagnasjon og sosiale problemer. Det har ført til at ettbarnspolitikken er forlatt. Også i Europa er en stadig mer aldrende befolkning et problem. Det kan løses med innvandring, men det er politisk betent.

Utviklingen i folketall er et viktig premiss for all politikk og samfunnsutvikling framover. Det beste vi kan gjøre er å sørge for både økonomisk utvikling, bedre miljøpolitikk og å unngå ødeleggende kriger.

