Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Om litt over en måned, 10. august, er det tre år siden terrorangrepet mot al-Noor moskeen i Bærum. Forrige lørdag, 9. juli, feiret muslimer verden over id al-adha, også kalt store-id, for å markere avslutningen på pilegrimsferden til Mekka, hajj. Det er en av muslimenes aller viktigste høytider.

I den forbindelse ba politidirektoratet alle politidistrikt om å opprette dialog med muslimske trossamfunn lokalt i Norge. Basert på dialogen ville politiet vurdere patruljering og tilstedeværelse ved moskeer og andre samlingssteder under feiringen som varer fra lørdag til i dag, onsdag.

Beredskapen rundt norske moskeer har økt siden angrepet i 2019, men fortsatt er mange muslimer redde og frykter for et nytt angrep, særlig ved spesielle anledninger der moskeene samler mange mennesker.

Trenger mer enn fysiske tiltak

Islamsk Råd Norge (IRN) mener sikkerheten rundt norske moskeer fortsatt er for dårlig, skrev Vårt Land tirsdag denne uken. Derfor har de sendt søknad til både justisdepartement og politidirektorat om midler til å opprette en stilling som sikkerhetsrådgiver, uten hell.

For selv om trossamfunn siden 2020 har hatt mulighet til å søke om økonomiske midler til sikkerhetstiltak, og flere norske moskeer har fått penger til dette, mener IRN at det trengs mer enn fysiske tiltak. Organisasjonen etterlyser en beredskapsplan, mer kunnskap og en bevisstgjøring rundt sikkerhet og beredskap, som en slik rådgiver kan bidra med.

Så lenge moskeer og andre samlingssteder for muslimer kan være mål for høyreekstrem terror, er det avgjørende at kunnskapsnivået om sikkerhetstiltak rundt omkring i norske moskeer er høyt — Vårt Land

Ikke nok kunnskap

Det er bra at trossamfunn nå kan søke om midler til sikkerhetstiltak. Det er likevel betenkelig at mange av norske muslimers fellesorganisasjon, IRN, mener dette ikke er tilstrekkelig.

IRN jobber tett på norske moskeer og ser hva behovene er. Derfor bør de også lyttes til. Så lenge trusselvurderingen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser at moskeer og andre samlingssteder for muslimer kan være mål for høyreekstrem terror, er det avgjørende at kunnskapsnivået om sikkerhetstiltak rundt omkring i norske moskeer er høyt.

Slik er det ikke alle steder nå, selv om organisasjoner som IRN og Muslimsk Dialognettverk gjør en beundringsverdig jobb i å nå ut med kunnskap til alle muslimske forsamlinger.

Men organisasjonene kan ikke gjøre denne jobben alene. Dette er alvorlige spørsmål som dreier seg om liv og død. Norske myndigheter har med andre ord et avgjørende ansvar – og det må de ta.

[ Teolog foreslår å bruke «hen» om Gud: – Mer inkluderende ]