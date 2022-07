Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne helgen ble Norden rammet av en masseskyting for andre gang på svært kort tid. Norge ble rammet av masseskyting ved to utesteder i Oslo forrige helg ved starten av det som skulle være en stor Pride-feiring. Bare litt over en uke senere ble Danmark rammet av masseskyting på et kjøpesenter utenfor København. De to skytingene er ulike, men har også likhetstrekk ved at de rammer mennesker som ferdes på offentlige steder.

Det beste forsvar for våre åpne og liberale demokratier er å vise at vi ikke lar oss kue av frykt. Det gjør vi best ved å leve normalt, men være årvåken og ta vare på hverandre

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til motiver og bakenforliggende forhold i begge skytingene. I Norge har imidlertid Politiets sikkerhetstjeneste (PST) omtalt masseskytingen som «en ekstrem islamistisk terrorhandling». I Danmark uttalte politiet mandag morgen at ingenting tyder på at kjøpesenterskytingen var terror. Fram til da var politiets hypotese at gjerningsmannen sto bak angrepet alene. Ifølge det danske politiet skal mannen som ble pågrepet ha innrømmet at det var han som sto bak masseskytingen.

Mandag morgen ble det kjent at tre personer var døde etter skytingen og at to av disse var mindreårige. I tillegg var fire andre kritisk skadet og flere personer var lettere skadet. Politiet vurderte det slik at alle disse var tilfeldige offer.

[ Dansk politi: Ingenting som tyder på at kjøpesenterskytingen var terror ]

Skaper frykt

På tross av at motivene for øyeblikket framstår forskjellige i de to masseskytingene i Oslo og København, har de til felles at de konsekvensene skremmer mange borgere: Begge hendelsene bidrar til å skape og spre frykt i samfunnet.

En del mennesker frykter å oppsøke steder der mange mennesker er samlet. Uansett om hendelsene kan defineres som terror, har de den samme effekten som terror: De gjør folk redde og kan dermed begrense bevegelsesfriheten i åpne og liberale samfunn. Logikken bak terror er nettopp å skape frykt.

Ikke la oss kue av frykt

Det er forståelig at mange er redde i etterkant av disse masseskytingene. Likevel er det viktig å holde fast på at hvis vi lar oss styre og kue av frykten, kan det på sikt føre til økt terrorfare, fordi det har effekt.

Det beste forsvar for våre åpne og liberale demokratier er å vise at vi ikke lar oss kue av frykt. Det gjør vi best ved å leve normalt, men være årvåken og ta vare på hverandre.

[ Jonas Gahr Støre tilbyr Mette Frederiksen hjelp etter masseskytingen i København. ]