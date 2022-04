Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Politiet i Oslo har forbudt Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) å brenne Koranen foran Stovner politistasjon. Politiet viser til hensynet til å unngå ordensforstyrrelser, og til politistasjonens mulighet til å ivareta sine oppgaver. Det er mulig politiet også har tatt hensyn til at dette er et område der det bor mange muslimer.

SIAN hevder at dette er et anslag mot demokratiet. Men det er verdt å merke seg at det ikke er lagt ned noe allment forbud mot å brenne Koranen. Det ville være å gå på tvers av ytringsfriheten. Men politiet har en legitim rett til å avgjøre hvor demonstrasjoner kan avholdes ut fra hensynet til offentlig lov og orden.

Mobben må ikke skremme vekk ytring

De voldsomme opptøyene i Sverige i forbindelse med Rasmus Paludans koranbrenning spøker trolig i bakgrunnen. Det er viktig å ikke la mobben få lov til å skremme oss til å begrense ytringsfriheten. Derfor har også politiet ofte stilt opp for å beskytte de som brenner Koranen. Men politiet har både rett og plikt til å hindre farlige situasjoner i å oppstå.

Det er tvetydig hva slags ytring det er å brenne Koranen. Det kan oppfattes som en avstandstagen til religionen islam, og dermed en form for religionskritikk. Men det kan også oppfattes som en markering mot muslimer. Ungdommer med muslimsk bakgrunn kan oppfatte dette som et angrep på deres identitet, snarere enn et angrep på en religion. Det er verd å merke seg at religiøse muslimske ledere har tatt avstand fra voldshandlingene og prøvd å roe gemyttene.

Langt mer enn religionskritikk

Rasmus Paludan har gjort det klart at hensikten med koranbrenningen er å skape det politiske grunnlaget for å forby islam og deportere alle muslimer. Gjennom å få muslimer til «å vise sitt sanne ansikt» skal det skapes en polarisering som gir gjennomslag for folkeforflytning. Det er altså mer enn vanlig religionskritikk det dreier seg om.

Det betyr ikke at det bør bli forbudt å brenne Koranen, men vi bør ikke være naive for hvilken sammenheng dette står i. Det er ingen grunn til å ufarliggjøre eller alminneliggjøre slike handlinger, langt mindre oppmuntre til dem.

