Biskopen i Murmansk kobler krigen i Ukraina med kampen mot «Antikrist». Han sier blant annet at Russland skal «denazifisere» Ukraina og «fjerne infeksjonen». Det var Barents Observer som meldte dette først i Norge. Saken kom få dager etter at Vårt Land omtalte Mitrofans uttalelse fra 2020, der han uttalte at Sør-Varanger egentlig er et ortodoks område. Slik falt Mitrofans ord – oversatt til norsk: «Jeg må si at Sør-Varanger, dette er vårt ortodokse land, Novgorod, det ble gitt i 1826 av skruppelløse embetsmenn». Dette ble først omtalt i Barents Observer i 2020.

Det er både forstemmende og trist at en av våre kristne søsken i Russland bruker slik polariserende og hatefull retorikk — Vårt Land

Konspirasjoner fra Mitrofan

Forfatter, kunst- og kulturhistoriker Caroline Serck-Hanssen skriver at tsar Aleksander var tilfredse med grensedragningen i 1826, men at denne har blitt satt spørsmålstegn ved i ettertid. Hun mener konspirasjonsteorier om grensefastsettelsen lever videre iblant russere på Kolahalvøya, mye takket være slike uttalelser som metropolitt Mitrofan kommer med.

At Mitrofan, som regnes som en Putin-vennlig biskop, nå også maner til krig og ber befolkningen be for suksess i krigen mot Ukraina er oppsiktsvekkende. Han sier også at om ikke krigen mot Russland lykkes, så vil det være «slutten på alt». Han omtaler også den Ukrainske ortodokse kirke som «ikke en ekte kirke». Dette er kun noe av de kontroversielle uttalelsene Mitrofan har kommet med.

Biskop Øygard sjokkert

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland sier han ikke kan forstå menneskesynet til den russiske biskopen Mitrofan: «Jeg er sjokkert. Den russiske biskopen prøver kanskje å finne måter å forsvare Russlands angrep på. Men han viser eit menneskesyn som jeg ikkje kan skjønne han har».

Øygard er redd for at slike utsagn har stor tyngde: «Jeg vil tro at han har sterk innflytelse. Religiøse autoriteter står mye sterkere i Russland enn i Norge», sier Øygard.

Farlig budskap

Budskapet fra biskopen i Murmansk er både farlig og sjokkerende. At han nå begynner å sette spørsmålstegn ved legitimiteten med grensen mellom Russland og Norge, bør vi ikke blåse av. At han sammenligner Ukraina og andre land i vest med «Antikrist» kan ikke forstås som noe annet enn religiøst hatprat. Det er både skuffende at en religiøs leder i et av våre naboland bruker slike ord.

Det er både forstemmende og trist at en av våre kristne søsken i Russland bruker slik polariserende og hatefull retorikk. Det er viktig at både politiske og religiøse ledere i Norge reagerer tydelig på dette, og bruker de kanaler som fortsatt er mulig til å si ifra.

