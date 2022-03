Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da pandemien kom for to år siden ble både Norge og andre land tatt på senga. Det ble klart at vi har store hull i vår totale beredskap. Det som ble mest tydelig da pandemien traff, var at vi manglet beredskapsplaner for medisiner og mat i krise. De siste ukene har Russlands invasjon av Ukraina gjort oss klar over ytterligere hull i beredskapen.

Mat, medisin og bomberom

I utgangspunktet er vår selvbergingsgrad av mat oppe i 45 prosent, viste en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fra 2019. Dersom fisk tas ut er vi nede i 44 prosent. Korrigeres det for importert kraftfôr er vi nede i 36 prosent selvforsyning. Men vi eksporter også mat. Dersom denne tas med, vil totalberedskapen være høyere. Det er bra landbruks- og matminister Sandra Borch har iverksatt tiltak for å bidra til økt kornproduksjon. Men matberedskapen og kornlager må gjennomgås langt mer systematisk. Vår nedbygging av matjord må også inn i denne diskusjonen.

Det samme gjelder vårt totalberedskap av medisin. Da pandemien kom siden skrev Vårt Land at Finland sto i en særstilling når det gjelder kriselager på medisin. Mens Norge bygde ned sin beredskap og privatiserte Norsk Medisinaldepot, valgte finnene å holde seg med store kriselagre. Finske legemiddelmyndigheter hadde liste med 1.400 medisintyper som blir lagra på såkalte omsetningslagre: Til enhver tid skal det være nok for seks til ti måneders forbruk.

Det er nå viktig at regjeringen tar på alvor de store hullene og manglene det er i norsk beredskap. — Vårt Land

Krigen i Ukraina har avdekket hvor dårlig forberedt vi er på konsekvenser av krig i Europa. I storbyer som Oslo er det for eksempel dårlig oversikt over bomberom. Det er ingen oppdaterte evakueringsplaner. Det er svært få i storbyene som vet hvor de eventuelt skulle søke ly ved behov. Mange steder er bomberom brukt til lagerrom, slik at de ikke er klare dersom en akutt krise skulle skje.

Det er også uklart hvor god beredskapen vår er på en atomulykke. Selv om mange skoler har beredskap på jod-tabletter, er det ingen nasjonal plan for at dette skal være på plass.

Vi trenger en bred beredskap

Alt dette viser at vi har planlagt mest for gode tider. Det er nå viktig at regjeringen tar på alvor de store hullene og manglene det er i norsk beredskap. Regjeringen må nå sette fortgang i en planlegging slik vi får tettet de hullene i beredskapen som pandemien og krigen i Ukraina har avdekket. Like viktig er det å få oversikt over de hullene som disse to krisene ikke har avdekket. Her må det tenkes bredt og langsiktig.