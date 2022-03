Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag ba Ukraina om en internasjonal mekler for å få slutt på krigen i Ukraina. EUs utenrikssjef Josep Borrell mente Kina kunne ha en slik rolle. Hverken EU eller USA kan innta en slik rolle fordi de har tatt Ukrainas parti. Det har svært mange land i verden.

Lørdag seilte Israels statsminister Naftali Bennett, uventet opp som en kandidat. Etter telefonsamtaler med både Russlands Vladimir Putin, Ukrainas Volodymyr Zelenskyj og vestlige allierte brøt, han lørdag sabbaten og dro til Moskva. Han snakket deretter med Zelenskyj, før han reiste videre til Tyskland for å møte statsminister Olaf Scholz. Fra tysk hold kom det en uttalelse om at de to statslederne står sammen om et mål om å gjøre slutt på krigen i Ukraina så fort som mulig.

Bennet fått kritikk

Naftali Bennett er en omstridt politisk leder. Han blir regnet som en nasjonalist og støtter bosettingene på den okkuperte Vestbredden. Han vil også annektere store deler av det samme området. Som tidligere spesialsoldat har han en bakgrunn som kan sies å matche Putins. Zelenskyj har en tilknytning til Bennet ved at han er jøde. Onsdag oppfordret Bennet verdens jøder til å «rope ut» sin motstand mot krigen, etter at minnesmerket ved holocaust-massegraven Babyn Jar ble rammet av et bombeangrep i Kyiv.

Bennett har ikke fordømt den russiske invasjonen av Ukraina, noe han har høstet kritikk for internt i Israel. Til den israelske avisa Haaretz har Ukrainas ambassadør uttalt at Zelenskyj som jøde hadde ventet mer støtte fra Israel.

Bennett har derimot understreket at Israel ønsker gode relasjoner med begge land. Israels bånd til begge land er både religiøse, økonomiske og politiske. Israel har levert humanitær hjelp til Ukraina, men har hele tiden opprettholdt gode relasjoner med Moskva og Putin for å sikre at det ikke blir konflikt mellom russiske og israelske fly i Syria.

Viktig initiativ

Bennets initiativ blir ansett som viktig i det internasjonale samfunnet, men også oppfattet som krevende. «Bennetts handlinger er modige, men også risikable. Mye vil avhenge av Putins sinnsleie», sier Israels tidligere USA-ambassadør Michael Oren til AFP.

Selv om muligheten for å mislykkes definitivt er til stede, er forsøket prisverdig. Kanskje gjør Bennets bakgrunn og ståsted at han har større sjanser til å nå gjennom til Putin enn mange andre politiske ledere. Ingenting bør være uprøvd i denne fasen av krigen, som kan gå i flere retninger. Noen av dem er både mørkere og mer omfattende enn vi liker å tenke på.

