Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Natt til fredag oppsto det brann i kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar, etter angrep fra russiske styrker. Fredag morgen meldte Reuters at brannen var slukket og at Russland har kontroll over anlegget. Litt før klokka ti fredag meldte det russiske nyhetsbyrået TASS at kjernekraftverket fungerer som normalt. Anlegget er Europas største kjernekraftverk med seks reaktorer, og er et av fire atomkraftverk i Ukraina.

I Norge førte hendelsen til at Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet satte stab natt til fredag. De følger fortsatt situasjonen tett. Seksjonssjef Øyvind Selnæs sier til Vårt Land at de oppfatter situasjonen som «veldig alvorlig». Han understreker at disse anleggene er bygd for fredstid, ikke for krigshandlinger. Statsminister Jonas Gahr Støre sa til NRK at «det er på linje med galskap å angripe på denne måten».

Ikke grunn til katastrofetanker

Til VG sier Ingar Amundsen, som også uttaler seg på vegne av Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet, at de var lettet over meldingene som tikket inn fredag morgen. Likevel er de fortsatt bekymret: «Vår største bekymring er at vi kan få utslipp av store mengder radioaktive stoffer, som følge av krigshandlinger». Dette til tross for at det statlige Energoatom, som har ansvar for de fire kjernekraftverkene i Ukraina, i februar gjorde tiltak for å sikre så mye som mulig i tilfelle invasjon.

Det er også verdt å merke seg at Ukrainas atomkraftverk i dag har vesentlig høyere sikkerhet enn Tsjernobyl hadde, ifølge Bent Lauritzen, seksjonsleder for strålingsfysikk ved Danmarks Tekniske Universitet. Han sier dessuten til NTB: «Selv om angrepet kan vekke bekymring, skal man ikke få katastrofetanker».

Budskap til Putin

Uansett er brannen i kjernekraftverket Zaporizjzja en sterk påminner om både faren ved atomkraftverk og hvor viktig det er med varsling og beredskap. Det bør være en vekker til alle europeiske land, og bør drøftes grundig i tiden som kommer.

I den grad vestlige ledere greier å komme i dialog med Putin bør tema om krigshandlinger rundt atomkraftverk tas opp som et eget og viktig tema. Aller mest fordi det vil kunne gi store og langvarige virkninger for befolkningen i nærområdene i Ukraina, men også fordi de vil kunne medføre langvarige skader i en større region.

Dette er nok en side ved Russland krigføring i Ukraina som må adresseres direkte og med stort alvor til Putin.

