Russerne er ikke våre fiender

«Det russiske folk er ikke skyld i Putin-regimets grusomme krigshandlinger i Ukraina. Norges reaksjoner er rettet mot russiske myndigheter, ikke mot den russiske befolkningen. Vi må ta vare på våre russiske medmennesker», skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i en twittermelding. Det er en viktig og påkrevet melding.

Å straffe Russland, men ikke russerne, er kanskje en nærmest umulig balanse. Men vi bør likevel forsøke så langt det går. — Vårt Land

Det er forståelig at folk reagerer på alt som har med Russland å gjøre i disse dager. Men når Redd Barna melder at russiske barn blir mobbet, er det viktig at vi tenker over hvordan vi handler og uttrykker oss. Vi må ikke skape inntrykk av at det er det russiske folket som står bak det som skjer. De som støtter Putin, fortjener reaksjoner. Men vi ser mange eksempler på modige russere som står opp mot regimet. Hvor stor motstanden er, vet vi lite om, men den er ikke ubetydelig.

Det er russerne som kan stanse Putin

Det er ikke lett å se hvordan Putin kan stanses. Men en av de beste mulighetene ligger i at motstanden på hjemmebane tvinger ham til å legge om kursen. Derfor er det viktig at vi ikke skyver russerne fra oss. Å straffe Russland, men ikke russerne, er kanskje en nærmest umulig balanse. Men vi bør likevel forsøke så langt det går.

De økonomiske sanksjonene som er innført, rammer også vanlige folk i Russland. Det er uunngåelig. Men vi vet fra andre land at folk har opplevd sanksjonene som rettet mot dem og sluttet opp om regimet av den grunn. Det må vi prøve å unngå i Russland.

Kontakt og kanaler må holdes oppe

Nettopp derfor er det viktig at kontakt og kanaler holdes oppe. Det russiske folket må ikke isoleres og bli prisgitt myndighetenes informasjon og påvirkning. Verken Norge eller EU har innført kulturboikott av Russland. Vi ser nå likevel tendenser til at kulturinstitusjoner innfører sin egen boikott.

At Russland ikke får delta i internasjonal toppidrett, eller at Russland ikke får delta i Eurovision Song Contest er rimelig og riktig. Det dreier seg om konkurranser om nasjonal ære, der uvegerlig regimet vil ta deltakelse til inntekt for seg selv.

Det er også eksempler på at kulturutveksling er nær knyttet til regimet og vil kunne fungere som regimestøtte. Men at russiske kunstnere i sin alminnelighet nektes å opptre i Norge, eller at norske universiteter bryter samarbeidet med russiske universiteter på generell basis, det virker mot sin hensikt, og kan skape et inntrykk av at vi er mot alle russere.