Da Darwins evolusjonslære slo gjennom for over 150 år siden, ble det av mange presentert som et avgjørende slag mot troen på en skaper. Mange kristne oppfattet det som at vitenskapen sto i motsetning til troen. Oppfatningen om en grunnleggende kløft mellom vitenskap og tro førte til at mange mente religiøs tro strider mot fornuften.

Teorien om «intelligent design» kan forkludre forholdet mellom tro og vitenskap og gjenopplive forestillingen om en grunnleggende konflikt. — Vårt Land

Etter hvert har mange forstått at vitenskapen nok kan si en god del om hvordan verden er blitt til, men den kan ikke gi svar på hvorfor verden og menneskene er til. Vitenskapens resultater er også kilde til undring over det vi ikke kan forklare. De fleste teologer har innsett at Bibelens skapelseslære ikke er en beskrivelse av hvordan verden er blitt til. Gud lar seg verken bevise eller motbevise vitenskapelig. Dermed er det ikke lenger nødvendig å se en grunnleggende konflikt mellom vitenskap og skapertro.

Kreasjonisme og intelligent design

I deler av kristenheten forstår man det fortsatt slik at evolusjonslæren og bibelsk skapertro står i konflikt med hverandre. I USA har det oppstått krav om at skolene skal undervise i det som kalles kreasjonisme som et alternativ til evolusjonslæren. Da må man enten forstå skapertroen som en alternativ vitenskapelig teori, eller evolusjonslæren må forstås som livssyn i stedet for vitenskap.

Dette er noe av bakgrunnen for at teorien om «intelligent design» oppsto. «Intelligent design» presenterer seg som en alternativ vitenskapelig teori som ikke er basert på teologi. Man avviser ikke evolusjonen, men mener den ikke kan forklares med de darwinistiske prinsippene for naturlig utvalg basert på tilfeldighet. Kompleksiteten i naturen må delvis forklares med en intelligens som står bak.

Stiftelse vil fremme teorien i Afrika

Vårt Land har skrevet om den norske stiftelsen BioCosmos som vil fremme «intelligent design» som alternativ til darwinismen, og som nå har opprettet søsterstiftelsen BioCosmos Africa for å fremme dette synet i Afrika sør for Sahara. Skipsreder Einar Rasmussen har skutt inn ti millioner kroner i den nye stiftelsen. Det må selvsagt stå folk fritt å bruke penger og ytringsfrihet til å argumentere for sin oppfatning.

Men problemet etter vårt syn er at dette kan forkludre forholdet mellom tro og vitenskap og gjenopplive forestillingen om en grunnleggende konflikt. Bibelens Gud er ikke identisk med en intelligent designer. Den kristne skapertanken er ikke avhengig av en vitenskapelig teori. Derfor er vi skeptiske til at kristne skulle se det som en spesiell oppgave å støtte opp under «intelligent design».