I går markerte USA ettårsdagen for det sjokkerende angrepet på Kongressbygningen i Washington DC. Angriperne ville forhindre at den valgte presidenten Joe Biden bli innsatt i stillingen fordi de mente at valget var blitt stjålet fra Donald Trump.

Det er med andre ord mye som tyder på at det var Trump som forsøkte å stjele valget. At hans partifeller støtter ham i dette, er høyst urovekkende. — Vårt Land

Donald Trump selv er ikke blant dem som mener dette var et angrep på USAs demokrati. Han har sagt at det ikke burde legges så mye vekt på at noen mennesker dro til Washington for å protestere mot det han hevder er det virkelige statskuppet: Valget i november.

Urovekkende politisk kultur

At Trump selv fortsetter å hevde at valget ble stjålet, er en ting. Verre er det at store deler av det republikanske partiet støtter denne påstanden, til tross for at det forlengst er klart at det ikke finnes noen beviser for det. Gjennom nitidig granskning og omtellinger er det funnet noen få mindre uregelmessigheter, men ingenting som har betydning for valgutfallet.

Undersøkelsene av hva som foregikk er fortsatt i gang. Det som er klart, er at Trump oppfordret tilhengerne til å marsjere mot Kongressen, og at han i flere timer ignorerte appeller fra partifeller om å avblåse aksjonen. Han forsøkte å få visepresidenten til å la være å gjennomføre overføringen av makt, og han ba valgmyndighetene i en delstat om å finne noen stemmer som kunne snu valget.

Det er med andre ord mye som tyder på at det var Trump som forsøkte å stjele valget. At hans partifeller støtter ham i dette, er høyst urovekkende. Det betyr at problemene for USAs demokrati ikke bare handler om Donald Trump, men om en politisk kultur på avveie.

Kan Trump miste grepet?

Trump avlyste den pressekonferansen han hadde tillyst i går, trolig av frykt for at det ville slå negativt ut. For en stund siden ble han buet ut av tilhengerne sine da han fortalte at han hadde tatt den tredje koronavaksinen. Og han har tråkket evangelikale israelsvenner på tærne med å bruke ukvemsord om Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu og framheve palestinernes president Mahmoud Abbas.

Det er derfor slett ikke sikkert at Trump blir republikanernes presidentkandidat om to år. Men det er ingen grunn til å trekke lettelsens sukk så lenge partiet hans er på samme kurs. USA er nok ikke på vei mot borgerkrig, men svekkelsen av det som var verdens demokratiske fyrtårn er et faresignal for oss alle.