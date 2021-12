Viktig Italia-valg

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Normalt er det ingen stor politisk begivenhet når italienske parlamentarikere velger landets president, en hovedsakelig seremoniell stilling. Valget i januar kan bli annerledes. Den populære Mario Draghi har signalisert vilje til å påta seg det ærefulle vervet, og mange frykter i så fall at Italias framgang det siste året igjen vil bli vendt til politisk kaos og økonomisk stagnasjon.

Imponerende snuoperasjon

Den tidligere presidenten i Den europeiske sentralbanken ble i februar satt til å lede en bredt sammensatt koalisjonsregjering, etter at den forrige kollapset. Nærmest mot alle odds har teknokraten Draghi klart å få Italia noenlunde på kjøl, etter et 2020 med skyhøy korona-dødelighet, og en nedgang i brutto nasjonalprodukt på hele 9 prosent. To av tre italienere mener 74-åringen gjør en god jobb, og for landet vil det trolig være en fordel dersom han blir sittende i den krevende statsministerjobben enda et år.

Snuoperasjonen under «Super-Mario» har vært såpass vellykket at tidsskriftet The Economist rett før jul utropte Italia til årets mest framgangsrike land. Den økonomiske veksten er nå bedre enn i EUs to stormakter, Tyskland og Frankrike, og viktige økonomiske reformer og planer er på plass for å utnytte den enorme korona-gjenreisingspakken fra EU på over 200 milliarder euro.

Politisk balansekunstner

Italia risikerer å sette det siste årets framgang på spill ved å «forfremme» den politiske balansekunstneren Draghi til den mindre viktige presidentjobben. For selv om landet nå er på et mye bedre sted enn for bare et år siden, gjenstår mye før Italia kan friskmeldes. Riktig nok vokser økonomien raskt, men det skjer etter mange års økonomisk stagnasjon, og et katastrofalt 2020. Nesten hver tiende italiener går arbeidsledig - langt over EU-snittet - og vedvarende lave fødselstall har skapt en foruroligende sterk eldrebølge.

Hvis Draghi ønsker presidentvervet, vil han trolig bli valgt, og han kan forhåpentligvis spille en konstruktiv rolle som politisk «kingmaker» under regjeringsdannelser og politiske kriser. Italienske politikere bør i så fall enes om å videreføre Draghis kompromissvilje i en bred nasjonal samlingsregjering fram til parlamentsvalget i 2023.

