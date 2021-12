Tysk taktskifte

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For første gang på 16 år får Tyskland en regjering ledet av Sosialdemokratene (SPD), som har fått med seg De grønne og Fridemokratene i en såkalt trafikklys-koalisjon. Nå skal rød sosialpolitikk kobles med en grønnere klimapolitikk og gul liberalisme. Det høres ut som en oppskrift på intern krangel, men et grundig regjeringsdokument på 177 sider tyder på at partiene har ryddet mange snublesteiner av veien gjennom to måneder med forhandlinger.

Ambisiøse klimaplaner

Mest påfallende er de ambisiøse klimaplanene. De tre regjeringspartiene lover å kutte all bruk av kull i energiforsyningen fra 2030, åtte år tidligere enn dagens planer. Samtidig skal tempoet i overgangen til fornybare energikilder bli hurtigere, med et mål om at 80 prosent av energimiksen skal være fra fornybare kilder i 2030, opp fra dagens mål om 65 prosent. Som et lokomotiv i EU-samarbeidet, kan Tyskland samtidig sette fart på Brussels europeiske klimaambisjoner.

De grønne setter preg ikke bare på klima- og miljøkampen. Partiets påtroppende utenriksminister Annelena Baerbock har lovet «dialog og tøffhet» i samhandlingen med Kina, blant annet for å legge press mot Beijings behandling av den uiguriske minoriteten. Under den konservative kansler Angela Merkel har relasjonen til Kina vært mer preget av pragmatiske hensyn til tyske næringsinteresser, enn av kritisk dialog om Kinas problematiske praktisering av menneskerettighetene. Baerbock har også signalisert en mer kritisk holdning til Vladimir Putins autoritære regime i Russland.

Det er grunn til å ha forhåpninger til en regjering som lover å føre en mer offensiv klimapolitikk, og som vil rette et mer kritiske søkelys på menneskerettighetene i autoritære regimer.

Høyere minstelønn

For SPD og påtroppende statsminister Olaf Scholtz er regjeringsmakten en etterlengtet mulighet til å gjenvinne tilliten i den brede arbeiderklassen, blant annet ved å innføre høyere minstelønn og forlenge varigheten av arbeidsledighetstrygden. Partiet får imidlertid ikke frie tøyler i sin omfordelingspolitikk, ettersom Fridemokratene ikke vil gi slipp på sin økonomiske liberalisme og innstrammingspolitikk, og nekter å innføre økte skatter på høye inntekter.

Etter 16 år med Angela Merkels konservative pragmatisme, er tyske velgere uansett moden for en noe mer dristig kurs. Det er grunn til å ha forhåpninger til en regjering som lover å føre en mer offensiv klimapolitikk, og som vil rette et mer kritiske søkelys på menneskerettighetene i autoritære regimer.

