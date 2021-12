Kristne fellesskap for alle

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag fortalte Vårt Land om 23 år gamle Sondre Neteland som hadde gått tre og et halvt år i et smågruppefellesskap i Salt Trondheim, en avlegger av pinsemenigheten Salt Bergen – før han opplevde å bli kastet ut.

Neteland sluttet på et tidspunkt å gå til gudstjeneste hos Salt, men fortsatte å gå i smågruppen, som er et mindre fellesskap med inntil om lag ti personer som møtes regelmessig for å bli kjent med hverandre og snakke om tro og liv.

Ble ekskludert

Samtidig begynte han å gå til gudstjeneste hos Salem, en menighet i Trondheim som tilhører misjonsorganisasjonen Normisjon.

Det skal ikke ha falt i god jord i Salt. Neteland forteller at han skal ha fått beskjed om at han ikke lenger kunne fortsette i gruppen så lenge han gikk fast til gudstjeneste i Salem.

Pastor i Salt Trondheim, Ariel Lund, forklarer avgjørelsen med at smågruppefellesskapene er en fortsettelse av søndagsgudstjenesten og at det er naturlig at de som er med i smågruppefellesskapene også er deltagere på søndagsgudstjenestene i Salt. Han beklager også at kommunikasjonen deres i dette tilfellet «har skapt reaksjoner som ikke var tilsiktet».

Henger ikke på greip

Pinsemenigheten Salt gjør et fantastisk arbeid for unge mennesker med en kristen tro. Svært mange av dem som er med i Salt skryter av menigheten sin og er stolt av å være en del av den.

Nettopp derfor er det så leit at Neteland får en slik opplevelse han forteller om i Vårt Land. Det sender dårlige signaler om en ellers godt likt og populær menighet.

Måten Lund forklarer praksisen deres på henger ikke på greip. På den ene side sier han at mange går i Salt sine smågrupper uten å komme på gudstjeneste, og at det er «helt greit». Samtidig forsvarer han avgjørelsen om å kaste ut Neteland, fordi Neteland «har vært del av en annen menighet i en to-årsperiode». Er det greit å droppe gudstjenester i Salt, men ikke dersom man dropper gudstjenestene til fordel for en annen kirke?

Kunne beriket

Kristne forsamlinger er selvsagt i sin fulle rett til å definere sine egne forventninger til fellesskapene sine. Men de forventningene bør avklares på forhånd, og ikke etter tre og et halvt år når man er godt plantet i et fellesskap.

Det fremstår som om Salt forventer en sterkere hengivelse til eget fellesskap enn andre kirker. Med denne praksisen skaper de en unødvendig avstand mellom kirkesamfunn, når de egentlig kunne utnyttet muligheten til å berike smågruppefellesskapet med andre perspektiver.

Salts smågruppefellesskap burde ikke har råd til å miste en eneste en som ønsker å bidra og inkluderes i et trosfellesskap.

