Som en del av sin 100-dagers plan i valgkampen, lovet Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre å gjeninnføre feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte. Likevel var ikke tiltaket en del av Støre-regjeringens reviderte forslag til statsbudsjett som ble presentert forrige uke. Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) argumenterte med at regjeringen fortsatt har tenkt å gjennomføre feriepengetillegget, men at det neppe skjer i løpet av 2022.

Arbeiderpartiet har ansvaret

Da SV denne uken la fram sitt alternative budsjett – som danner utgangspunktet for forhandlinger med regjeringen om et endelig statsbudsjett for 2022 – var heller ikke feriepengetillegget med. SV-leder Audun Lysbakken gjorde det klart at SV ikke kommer til å legge frem krav i forhandlingene om saker som regjeringen har lovet å gjennomføre. Det igjen fikk Rødt-representant Mímir Kristjànsson til å anklage SV for rått politisk spill.

Dersom Arbeiderpartiet ønsker å ta vare på sin egen troverdighet, bør de finne en løsning på feriepeng-saken på egen hånd – uten at SV må ta støyten for Arbeiderpartiets valgløfter. Om ikke annet bør Ap selv finne plass til dette i revidert budsjett. — Vårt Land

Debatten mellom partiene på venstresiden om hvem som har ansvaret for løftebruddet overfor de permitterte og arbeidsledige, er et interessant skue. Det bør likevel ikke være noen tvil om at Arbeiderpartiet sitter med ansvaret, ettersom partiet i valgkampen lovet å gjeninnføre feriepengetillegget innen 100 dager. Det svekker tilliten til politikere at slike konkrete løfter ikke innfris, spesielt når løftet er rettet inn mot en gruppe som gjennom pandemien har stått i en sårbar posisjon.

Grunn til å føle seg lurt

Arbeiderpartiet bør opptre som et ansvarlig politisk parti også når det er valgkamp. Da bør valgløftene partiet kommer med være så grundig fundert og utredet at de lar seg gjennomføre slik partiet lovet. Det handler om ansvarlig, økonomisk styring og tydelig forventningsavklaring til velgerne.

Det er forståelig at SV ikke vil ta den politiske kostnaden ved å forhandle inn Arbeiderpartiets egne valgløfter. Dette kan ikke være være småpartienes rolle i politiske samarbeid. Det er imidlertid uverdig at de arbeidsledige og permitterte står igjen som tapere. Mange av dem stemte Arbeiderpartiet på grunn av valgløftet, og har god grunn til å føle seg lurt. Dersom Arbeiderpartiet ønsker å ta vare på sin egen troverdighet, bør de finne en løsning på feriepeng-saken på egen hånd – uten at SV må ta støyten for Arbeiderpartiets valgløfter. Om ikke annet bør Ap selv finne plass til dette i revidert budsjett.