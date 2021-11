Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Listen over de verst smitterammede landene i verden er for øyeblikket totalt dominert av europeiske land. Særlig i østeuropeiske land er smittetrykket skyhøyt, og ekstra farlig, ettersom vaksinasjonsgraden er mye lavere enn i resten av Europa. Det rapporteres om høye dødstall og et helsevesen nær sammenbrudd i Romania og Bulgaria, der bare henholdsvis 34 prosent og 23 prosent av innbyggerne har vaksinert seg.

Mye tyder på at vi nå ser en dreining i retning økt press for å få uvaksinerte til å ta koronavaksinen. Vi mener det er forståelig og nødvendig at dette skjer. — Vårt Land på lederplass

Lav tillit til myndighetene

Den svake vaksinasjonsgraden i de tidligere østblokkstatene henger sammen med en tradisjonelt lavere tillit til myndighetene enn i EU for øvrig. Et lavere utdanningsnivå og en større andel fattige bidrar til grobunn for konspirasjonsteorier og overtro. Nesten alle sykehusinnlagte i land som Romania og Bulgaria er uvaksinerte.

Men også i et velstående land som Østerrike er vaksinasjonsgraden relativt lav, der bare to av tre er vaksinert. Der innførte regjeringen fra mandag av en ny nedstengning, som er direkte rettet mot uvaksinerte. Den innebærer at uvaksinerte kun får forlate hjemmene sine hvis de skal på jobb, til legen eller handle nødvendige varer, og regelbrudd vil bli straffet med bøter på opptil 14.500 kroner. Også i Tyskland og Sveits går vaksineringen langt saktere enn forventet.

[ Glasgow skjerper snuoperasjonen ]

Mangler ikke vaksiner

Ingen av de nå hardt rammede europeiske landene med relativ lav vaksinasjonsgrad, har hatt mangel på vaksiner. Oppfordringer fra myndighetene om å ta vaksinen, ofte støttet av religiøse ledere og andre med innflytelse i lokalsamfunnet, har likevel hatt begrenset effekt.

Mye tyder på at vi nå ser en dreining i retning økt press for å få uvaksinerte til å ta koronavaksinen. Vi mener det er forståelig og nødvendig at dette skjer. Det grunnleggende prinsippet om frivillighet må bevares, men samtidig har det enorme kostnader for samfunnet dersom ikke vaksinasjonsgraden blir høy nok. Det er uakseptabelt når frihet for noen fører til ufrihet og økt helserisiko for mange, inklusive et overbelastet helsevesen som må fortrenge annen behandling.

Det er selvsagt en krevende balansegang mellom full frihet og tvang. Vi mener det er en fornuftig tilnærming å kunne legge noen flere begrensninger for uvaksinerte, slik for eksempel Støre-regjeringen gjør her hjemme, når den nå innfører en forskrift som gir kommunene anledning til å ta i bruk koronasertifikat lokalt.

[ Aalborg: Bollestad må få kvinnene tilbake ]