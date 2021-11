Ikke glem det viktigste

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det har kommet mange gode initiativ på klimatoppmøtets første dager. Over 80 land har sluttet seg til en plan om å kutte metanutslipp, EU forplikter seg til å gi én milliard euro til skogvern, og private pensjonsfond i Norden og Storbritannia skal investere milliarder i grønn omstilling.

Men det har ikke kommet løfter om å stanse den direkte subsidieringen av olje, kull og gass, som i 2020 utgjorde 450 milliarder dollar, ifølge IMF.

Fra talerstolen tirsdag lovet Norges statsminister Jonas Gahr Støre en dobling av norsk klimafinansiering til fattige land, en grønn havsatsing, og at oljefondet skal bli verdensledende innen ansvarlige investeringer og i håndteringen av klimarisiko.

1,5-gradersmålet

Støre understreket også at Norges overordnede mål for klimatoppmøtet er å holde 1,5 gradersmålet i live. Men om 1,5 gradersmålet skal være mulig å nå, må både Norge og andre store olje-, kull- og gassprodusenter ta tak i sin egen produksjon av fossil energi.

Isteden bør norsk petroleumsindustri reduseres drastisk, gjennom en trinnvis og planlagt utfasing over de neste tiårene, kombinert med økt satsing på fornybar energi og grønn teknologi. Nye områder bør ikke åpnes for leting etter olje. — Vårt Land

Med mindre produsentlandene kommer med en rask og drastisk endring av sin politikk, vil olje- og gassproduksjonen fortsette å øke de neste to tiårene, ifølge den ferske Production gap report fra FNs miljøprogram. Det vil ødelegge alle sjanser til å holde 1,5 gradersmålet i live.

For den samme rapporten viser at myndigheter planlegger å utvinne 110 prosent mer olje, kull og gass innen 2030 enn 1,5-gradersmålet tåler.

Utfase fossilt

Hvis Støre mener alvor med å holde 1,5-gradersmålet i live, er ikke «utvikle, ikke avvikle petroleumsdustrien»-linja holdbar. Isteden bør norsk petroleumsindustri reduseres drastisk, gjennom en trinnvis og planlagt utfasing over de neste tiårene, kombinert med økt satsing på fornybar energi og grønn teknologi. Nye områder bør ikke åpnes for leting etter olje.

Å lykkes med det krever mot, planlegging og samarbeid. Danmark og Costa Rica har nylig startet en allianse for land som vil stanse oljeleting, kalt Beyond Oil and Gas Alliance. Norge bør slutte seg til denne.

Andre storprodusenter som Kina, USA, Saudi-Arabia, Russland, India, Australia og Canada bør selvfølgelig gjøre det samme.

Statsminister Støre sier til NTB at ingen utenlandske ledere på klimatoppmøtet i Glasgow ba Norge om å slutte med olje og gass da han var der. Det illustrerer hvordan lederne unngår å snakke om det viktigste vi kan gjøre for å bremse klimaendringene; å fase ut fossil energi.

Verdenslederne på COP26 må prioritere diskusjoner om hvordan en storstilt overgang fra fossilt til fornybart kan gjennomføres i praksis, samt å få stanset subsidieringen av olje, kull og gass en gang for alle.