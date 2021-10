Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forholdet mellom Russland og NATO er på sitt kaldeste siden den kalde krigen, noe blant andre NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har slått fast. Tilliten mellom russerne og forsvarsalliansen Norge er medlem av, er svært lav. Mye skyldes russernes aggresjon i Ukraina, men også spionasje, cyber-angrep og Putin-regimets hardhendte behandling av opposisjonelle spiller inn.

Felles interesser

Derfor har de siste dagenes møtevirksomhet i Tromsø mellom utenriksminister Anniken Huitfeldt og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vært svært viktig. Som del av utenriksministermøtet i Barentsrådet møttes de i Tromsø for å diskutere felles interesser og utfordringer. Selv om det er stor avstand og sterk uenighet i spørsmål om menneskerettigheter, demokrati og sikkerhet, viser dialogen mellom Huitfeldt og Lavrov likevel at det finnes mange felles interesser å jobbe med.

Samarbeidet i nord er viktig for Norge, men også for Russland og flere av de andre stormaktene i verden – som EU, Kina og USA. Hurdal-plattformen legger til grunn et sterkere fokus på nordområdene, og fokus på hvordan felles utfordringer kan løses i fellesskap. Tilnærmingen er god fordi det å samarbeide om konkrete politiske spørsmål som klimasamarbeidet om boreal barskog, forvaltning av torskestammen, folk-til-folk-samarbeidet og styrking av det institusjonelle samarbeidet gjennom Arktisk Råd og Barentsrådet.

Reelt positive konsekvenser

Lavrov slo på sin side fast at mange av uenighetene mellom Norge og Russland er ideologiske, men viser likevel vilje til samarbeid. «Vi mener at vi må konsentrere oss om det virkelige livet», sa han i etterkant av møtet med Huitfeldt der han også inviterte den nye norske utenriksministeren til Moskva.

Ved å ha en aktiv og innholdsrik dialog på toppnivå med russerne kan Norge skaffe seg en unik posisjon til også å påvirke Russland på spørsmål om menneskerettigheter og demokrati. Alternativet er å ikke forholde seg til russerne, og dermed ha langt færre muligheter til å påvirke situasjonen i Russland i positiv retning. Det er derfor grunn til å berømme Hurdalplattformen og Huitfeldts linje så langt – og håpe på at den vil føre til bedring av forholdet til Russland, men også at den får reelt positive konsekvenser for russiske opposisjonelle og regimemotstandere.