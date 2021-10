Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt mandag sin tiltredelsestale for Stortinget. Der advarte han mot en moraliserende klimapolitikk. Han frykter at dette kan gi svekket oppslutning for å føre en framtidsrettet klimapolitikk og samtidig gi større spenninger i samfunnet. Til NTB sa han blant annet: «Det er noen ganger en tendens til at man hever pekefingeren og sier at slik bør du leve, slik bør du spise og slik bør du komme deg fra A til B. Det kan bli oppfattet som moraliserende og bedrevitende og kan svekke oppslutningen om at her må vi gjøre en felles innsats, og det er jeg på vakt mot».

Klimaløfte fra Støre-regjeringen

I talen gjentok Støre løftet om at regjeringen skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og at CO2-avgiften skal økes gradvis til rundt 2000 kroner per tonn innen 2030. Støre mener at for å få dette til må belastningen være rettferdig, slik at noen grupper slipper å ta en uforholdsmessig stor andel. Han legger også vekt på at et trygt arbeidsliv er en forutsetning for å få folk med på klimatiltakene.

Dersom Støre bidrar til å bygge ned polariseringen og samtidig kutte i våre utslipp, har han lykkes dobbelt. Men dersom Støres argumentasjon blir en klimapolitisk sovepute, har både han og vi tapt dobbelt. — Vårt Land

Viktige pådrivere

Det er ikke vanskelig å følge Støre i hans resonnement. Det er grunn til å advare mot en polarisering i samfunnet, både i klimapolitikken og andre viktige politiske områder.

Men det er også viktig å forstå at mange ungdommer er svært urolig for framtida. I dag er det ikke mange som tror at vi helt greier å stoppe oppvarmingen av kloden. Det stor spørsmålet er hvor mye vi greier å bremse den skremmende utviklingen.

Lenge har det vært et mål å begrense oppvarmingen til under to graders endring. Ofte kalt togradersmålet. Selv om dette vil føre til betydelige endringer i naturen, har dette vært et viktig mål i klimapolitikken de siste årene. Men med dagens lave endrings-tempo er det nå mange som mener vi ikke har mulighet til å nå dette målet. Det betyr at framtiden til dagens barn og ungdom er både usikker og uforutsigbar. Dette er denne begrunnede frykten Støre må ta på alvor.

Klimapolitisk sovepute

Dersom Støre bidrar til å bygge ned polariseringen og samtidig makter å gjennomføre kraftig kutt i våre utslipp, så har han lykkes dobbelt. Men dersom Støre bruker sin argumentasjon som en klimapolitisk sovepute, har både han og alle vi andre tapt dobbelt. Da kan vi stå i en situasjon med økende oppvarming og en befolkning som ikke er forberedt på det som vil møte oss. Det kan føre til en betydelig verre polarisering.

