Over 300.000 franske enkeltmennesker har blitt påført traumer av katolske maktmennesker siden 1950, viser en fersk rapport utført av en uavhengig kommisjon i Frankrike. Rapporten ble lagt frem i går og har skapt oppsikt over hele verden. Kommisjonen har bestått av 22 jurister, leger, historikere, sosiologer og teologer og ble ledet av den franske embetsmannen Jean-Marc Sauvé.

Rapporten forteller oss noe vi allerede visste om, men i et omfang ingen ville tørre å gjette at det kunne være snakk om. Det er snakk om 216.000 barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Historien er så mye mørkere enn vi noensinne kunne forestille oss. 60 prosent av mennene og kvinnene som er blitt misbrukt forteller at de har fått store problemer i sitt følelsesliv og med sin seksualitet i ettertid.

Blir numne

Dessverre er det ting som tyder på at Theresa Tolmie-McGrane som er intervjuet i dagens avis har rett: Vi er blitt numne når det kommer til overgrep i Den katolske kirke. Hun ble selv utsatt for overgrep som barn på et katolsk barnehjem i Skottland og har vært nøkkelvitnet i en av Skottlands mest rystende overgrepssaker.

Tolmie-McGrane er likevel stolt over trossamfunnet sitt som hun fortsatt er en del av – fordi de nå viser vilje til forandring. Det er Den katolske kirke selv som har bedt om at det omfattende arbeidet med rapporten gjennomføres. Det er prisverdig, akkurat som kursene som nå skal gjennomføres i Den katolske kirke i Norge, som skal forebygge seksuelle overgrep.

Et råttent system

Mye tyder på at Den katolske kirke nå innser at nok er nok og at det er på tide at det skjer en ordentlig forandring. Det er bare synd at det kommer så altfor sent for hundretusenvis av mennesker. Den franske kommisjonslederen mener å se at tabuet rundt seksualitet i Den katolske kirke skaper et blindfelt for overgrep. Det er katolikkene nødt til å ta på alvor.

Rapporten som kom i går forteller ikke bare om en problematisk tabukultur rundt seksualitet – den forteller om et til tider svært dysfunksjonelt system. Et system der prester som har begått overgrep er blitt flyttet på og historiene til ofre er blitt ignorerte. Ingen kirke – ingen samfunnsinstitusjon – kan gjøre seg bekjent med et slikt system.

Nå har katolikkene tatt et steg i riktig retning. Deres og vårt ansvar er å la være å bli numne når slike rapporter som dette legges frem og historier blir fortalt. Hver eneste overgrepshistorie er én for mye. Derfor må granskningen fortsette.